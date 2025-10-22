मेरी खबरें
    देवास के प्रॉपर्टी ब्रोकर से 46.5 लाख रुपए ठगने के मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई के 5 आरोपित गिरफ्तार

    गिरोह के सदस्यों पर उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान मे भी इसी प्रकार के अपराध दर्ज हुए हैं। मास्टरमाईंड इकबाल खान और उसके साथियों की तलाश जारी है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 05:30:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 05:32:37 PM (IST)
    पुलिस ने प्रेस वार्ता में किया मामले का खुलासा।

    HighLights

    1. जस्ट डायल के जरिये प्रापर्टी ब्रोकर्स का नंबर लेते।
    2. जमीन के सौदे में ठगी करता था यह पूरा गिरोह।
    3. आरोपितों को दबोचने के लिए पुलिस बनी खरीददार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को उत्तराखंड में जमीन सस्ते दाम पर दिलाने का झांसा देकर 46.5 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने अंतर प्रांतीय गिरोह का राजफाश किया है। मामले में पांच आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं जबकि मास्टरमाइंड सहित कुछ अन्य फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से करीब साढे 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गिरोह द्वारा जस्ट डायल के माध्यम से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के मोबाइल फोन नंबर प्राप्त किए जाते थे और फिर सस्ती जमीन दिलाने का सौदा करके ठगी की जाती थी। गिरोह के सदस्य नाम बदलकर प्रोपर्टी ब्रोकरों से टोकन राशि प्राप्त कर एग्रीमेंट करते थे तथा टालमटोल कर एग्रीमेंट का समय निकाल देते थे।

    पहले मामा को ठगा फिर भांजे को फंसाने का प्रयास

    • इस गिरोह के सदस्यों ने देवास में प्रॉपर्टी ब्रोकर तेजकरण परमार निवासी अक्षत नगर देवास से 46.5 लाख रुपये ठगने के बाद उसी के मुहबोले भांजे शुभम को भी जाल मे फंसाने का प्रयास किया।

    • शुभम द्वारा लालच में आकर जब उत्तराखण्ड की डील जानकारी तेजकरण को दी तब तेजकरण के होश उड़ गये कि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उसी जमीन का सौदा शुभम से करने की कोशिश की जा रही थी।

    • गिरोह के पाँच सदस्यों को औद्योगिक क्षेत्र देवास पुलिस द्वारा उत्तराखण्ड जाकर होटल में उस समय गिरफ्तार किया गया जिस समय गिरोह शुभम से रुड़की क्षेत्र में होटल के एक रूम में मीटिंग कर रहा था। इस दौरान पुलिस भी खरीदार बनाकर मौजूद रही।


    ये आरोपित हुए गिरफ्तार

    औद्योगिक थाना टीआई शशिकांत चौरसिया के अनुसार शेख मेहंदी हसन निवासी ग्राम बसारिकपुर जिला बलिया हाल एल्डिगो कालोनी लखनऊ उ.प्र., राव अब्दुल मन्नान (तथाकथित नाम-सौरभ कुमार) निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, शुभम चौधरी निवासी गंगा इंक्लेव नियर सलार अस्पताल, रुड़की, अकरम निवासी ग्राम कैली सरदना जिला मेरठ उ.प्र., अनुपम गुप्ता (तथाकथित नाम-आर.के. अग्रवाल) निवासी म.नं. 109/1, गली नं. 07, सिविल लाईन रुड़की को गिरफ्तार किया गया है।

    इकबाल (तथाकथित नाम-शुभम तिवारी) निवासी ग्राम बनहेडा टांडा थाना मंगरोल जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), सरमद निवासी ग्राम खाताखेड़ी परगना तह. भगवानपुर रुड़की, अरुणा मोरे निवासी 02 मोरे चाल मधुबन गार्डन, एलबीएस मार्ग, भांडुब वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र), परवेज निवासी ग्राम लंडौरा रुड़की, आलम निवासी रुड़की फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है।

