देवास के प्रॉपर्टी ब्रोकर से 46.5 लाख रुपए ठगने के मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई के 5 आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को उत्तराखंड में जमीन सस्ते दाम पर दिलाने का झांसा देकर 46.5 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने अंतर प्रांतीय गिरोह का राजफाश किया है। मामले में पांच आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं जबकि मास्टरमाइंड सहित कुछ अन्य फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से करीब साढे 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गिरोह द्वारा जस्ट डायल के माध्यम से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के मोबाइल फोन नंबर प्राप्त किए जाते थे और फिर सस्ती जमीन दिलाने का सौदा करके ठगी की जाती थी। गिरोह के सदस्य नाम बदलकर प्रोपर्टी ब्रोकरों से टोकन राशि प्राप्त कर एग्रीमेंट करते थे तथा टालमटोल कर एग्रीमेंट का समय निकाल देते थे।
औद्योगिक थाना टीआई शशिकांत चौरसिया के अनुसार शेख मेहंदी हसन निवासी ग्राम बसारिकपुर जिला बलिया हाल एल्डिगो कालोनी लखनऊ उ.प्र., राव अब्दुल मन्नान (तथाकथित नाम-सौरभ कुमार) निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, शुभम चौधरी निवासी गंगा इंक्लेव नियर सलार अस्पताल, रुड़की, अकरम निवासी ग्राम कैली सरदना जिला मेरठ उ.प्र., अनुपम गुप्ता (तथाकथित नाम-आर.के. अग्रवाल) निवासी म.नं. 109/1, गली नं. 07, सिविल लाईन रुड़की को गिरफ्तार किया गया है।
इकबाल (तथाकथित नाम-शुभम तिवारी) निवासी ग्राम बनहेडा टांडा थाना मंगरोल जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), सरमद निवासी ग्राम खाताखेड़ी परगना तह. भगवानपुर रुड़की, अरुणा मोरे निवासी 02 मोरे चाल मधुबन गार्डन, एलबीएस मार्ग, भांडुब वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र), परवेज निवासी ग्राम लंडौरा रुड़की, आलम निवासी रुड़की फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है।