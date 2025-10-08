नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के गांव नानूखेड़ा में बुधवार को खाना बनाने के विवाद में कहासुनी के बाद एक युवक ने पेट में तीर मारकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना दोपहर की है, इससे पहले पति-पत्नी के बीच विवाद होने की आसपास के किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना भी दी थी लेकिन कुछ ही देर बाद ही वारदात हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पत्नी जमीन पर पड़ी मिली। आरोपित पति को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है।

हाटपीपल्या थाना टीआई दीपक सिंह यादव ने बताया 40 वर्षीय राजेंद्र नाल का विवाद उसकी पत्नी 35 वर्षीय मानूबाई नाल से दोपहर में हो रहा था। करीब पौने तीन बजे के आसपास पड़ोसियों ने आवाज सुनी तो किसी ने डायल 112 पर सूचना दी, उधर कुछ ही देर में आवाजें आना बंद हो गई।