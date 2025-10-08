मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दिल दहलाने वाली घटना, पत्‍नी के पेट में तीर को चाकू की तरह घोंपकर हत्‍या, इतनी सी थी वजह

    40 वर्षीय राजेंद्र नाल का विवाद उसकी पत्नी 35 वर्षीय मानूबाई नाल से दोपहर में हो रहा था। करीब पौने तीन बजे के आसपास पड़ोसियों ने आवाज सुनी तो किसी ने डायल 112 पर सूचना दी, उधर कुछ ही देर में आवाजें आना बंद हो गई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 06:47:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 06:56:24 PM (IST)
    MP में दिल दहलाने वाली घटना, पत्‍नी के पेट में तीर को चाकू की तरह घोंपकर हत्‍या, इतनी सी थी वजह
    पति ने तीर मारकर की पत्‍नी की हत्‍या।

    HighLights

    1. हाटपीपल्या के ग्राम नानूखेड़ा की वारदात, आरोपित पति हिरासत में।
    2. मौके पर पुलिस के आने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया
    3. पति राजेंद्र के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के गांव नानूखेड़ा में बुधवार को खाना बनाने के विवाद में कहासुनी के बाद एक युवक ने पेट में तीर मारकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना दोपहर की है, इससे पहले पति-पत्नी के बीच विवाद होने की आसपास के किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना भी दी थी लेकिन कुछ ही देर बाद ही वारदात हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पत्नी जमीन पर पड़ी मिली। आरोपित पति को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है।

    हाटपीपल्या थाना टीआई दीपक सिंह यादव ने बताया 40 वर्षीय राजेंद्र नाल का विवाद उसकी पत्नी 35 वर्षीय मानूबाई नाल से दोपहर में हो रहा था। करीब पौने तीन बजे के आसपास पड़ोसियों ने आवाज सुनी तो किसी ने डायल 112 पर सूचना दी, उधर कुछ ही देर में आवाजें आना बंद हो गई।

    आसपास के लोगों को लगा कि विवाद बंद हो गया है लेकिन तब तक राजेंद्र ने लोहे का तीर अपनी पत्नी के पेट में मार दिया था। मौके पर पुलिस के आने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां डाॅक्टर ने जांच करके मृत घोषित कर दिया। आरोपित पति राजेंद्र के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

    प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपित ने तीर हाथ मेंं लिया और पेट में चाकू की तरह वार किया है। उप निरीक्षक विजय सोनी के अनुसार दंपती की कोई संतान नहीं है। आरोपित को राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.