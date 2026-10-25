देवास में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लाेगों को मारी टक्कर, दो महिलाओं सहित तीन की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास-उदयनगर : अंचल के उदयनगर-इंदौर मार्ग स्थित ग्राम दड़ के समीप तेज रफ्तार कार ने रविवार को सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

मामले में उदयनगर पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार देवनलिया क्षेत्र के गांव दड़ के समीप एक बुजुर्ग घर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे, कुछ ही दूरी पर दो महिलाएं खड़ी थीं। इसी दौरान इंदौर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और तीनों लोगों को टक्कर मारते हुए आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई।