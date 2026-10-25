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देवास में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लाेगों को मारी टक्कर, दो महिलाओं सहित तीन की मौत

अंचल के उदयनगर-इंदौर मार्ग स्थित ग्राम दड़ के समीप तेज रफ्तार कार ने रविवार को सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए।

By satyendra singh rathoreEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 02:53:22 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 02:59:01 PM (IST)
देवास में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लाेगों को मारी टक्कर, दो महिलाओं सहित तीन की मौत
पेड़ से जा टकराया वाहन। -नईदुनिया

HighLights

  1. उदयनगर-इंदौर मार्ग पर ग्राम दड़ के समीप हुआ हादसा
  2. वाहन चलाने वाला इंदौर का निवासी
  3. उदयनगर पुलिस कर रही जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास-उदयनगर : अंचल के उदयनगर-इंदौर मार्ग स्थित ग्राम दड़ के समीप तेज रफ्तार कार ने रविवार को सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

मामले में उदयनगर पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार देवनलिया क्षेत्र के गांव दड़ के समीप एक बुजुर्ग घर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे, कुछ ही दूरी पर दो महिलाएं खड़ी थीं। इसी दौरान इंदौर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और तीनों लोगों को टक्कर मारते हुए आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई।


जोरदार टक्कर से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर बुजुर्ग व एक अन्य महिला को खुड़ैल क्षेत्र के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, यहां उपचार के दौरान इन्होंने भी दम तोड़ दिया।

कार की टक्कर से कई खंभे भी टूटे

उदयनगर थाना टीआई अभिनव शुक्ला ने बताया हादसे में जमनाबाई पति सोहन, शंकर पिता मोहन, मनीबाई पति घनश्याम तीनों निवासी ग्राम जूनापानी दड़ की मौत हुई है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होने के बाद उसने तीन-चार खंभे भी तोड़ दिए। चालक का नाम धर्मेंद्र जैन निवासी रेसकोर्स रोड इंदौर सामने आया है। उसके विरुद्ध केस दर्ज किया जा रहा है। चोट आने पर उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

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