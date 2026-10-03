देवास में नौ माह की दूधमुंही मासूम को बिलखता छोड़ माता-पिता ने पेड़ पर फांसी लगाकर दे दी जान

नईदुनिया न्यूज, सोनकच्छ (देवास) : भौंरासा थाना क्षेत्र के ग्राम भलाईखुर्द में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां झाबुआ जिले से मजदूरी करने आए एक दंपती ने अज्ञात कारणों के चलते खेत में लगे नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

दोनों अपनी नौ माह की दूधमुंही बच्ची को रोता-बिलखता छोड़ गए। मृतक 25 वर्षीय जवानसिंह पिता धूमा भावर व उसकी पत्नी 23 वर्षीय संगीता दोनों ग्राम धामंदा जिला झाबुआ के निवासी थे। दोनों परिवार के सदस्यों के साथ भलाईखुर्द में थ्रेसर मशीन पर मजदूरी का काम करने आए थे।