'खून के आंसू रो रहे हैं किसान...', अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी, भाजपा पर जमकर बरसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, कन्नौद। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास जिले के कन्नौद क्षेत्र के कलवार में अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। जीतू पटवारी ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी नियम-कायदे बदल दिए हैं। कानून उलट कर दिए। यह क्षेत्र देश के कृषि मंत्री व एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री पग-पग वाले भैया शिवराज सिंह चौहान का है। उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र में किसान पीड़ित व दुखी हैं। खून के आंसू रो रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। शिवराज जी हमारी बेइज्जती कर रहे। किसान के बेटे की बेइज्जती कर रहे। मैं मांग करता हूं कि रेलवे और सड़क में इस क्षेत्र में जितनी भी जमीन गई है, या तो बाजार मूल्य से उनकी जमीन अधिग्रहण करो या फिर इस पटवारी हलके में जितनी जमीन ले रहे हैं, उतनी किसानों को दो। तभी न्याय होगा। किसान के बेटों जागो। अगर आप भाजपा के हो, तब भी जागो। मुझसे नफरत मत करो। मैं और पूरी कांग्रेस आपके साथ है।

किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी रविवार शाम को पटवारी कलवार पहुंचे, जहां इंदौर-बुधनी रेल लाइन परियोजना मे उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान अनशन कर रहे हैं। रविवार को अनशन का 38वां दिन था। पटवारी ने अनशन करने वाले किसान रवि मीणा, मुंशी पठान, संतोष छानवाल से किसानों की मुख्य मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर गरजे। पटवारी ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार किसान विरोधी है।