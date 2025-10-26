मेरी खबरें
    'खून के आंसू रो रहे हैं किसान...', अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी, भाजपा पर जमकर बरसे

    MP News: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास जिले के कन्नौद क्षेत्र के कलवार में अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। किसानों को संबंध संबोधित करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह लेकर आए थे। किसानों एवं जन प्रतिनिधियों की सहमति की बात कही थी। आज भाजपा ने सभी कानून-कायदे ताक पर रख दिए।

    By Chandra Prakasha Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 10:10:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 10:10:43 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, कन्नौद। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास जिले के कन्नौद क्षेत्र के कलवार में अनशन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे। जीतू पटवारी ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी नियम-कायदे बदल दिए हैं। कानून उलट कर दिए। यह क्षेत्र देश के कृषि मंत्री व एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री पग-पग वाले भैया शिवराज सिंह चौहान का है। उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र में किसान पीड़ित व दुखी हैं। खून के आंसू रो रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। शिवराज जी हमारी बेइज्जती कर रहे। किसान के बेटे की बेइज्जती कर रहे। मैं मांग करता हूं कि रेलवे और सड़क में इस क्षेत्र में जितनी भी जमीन गई है, या तो बाजार मूल्य से उनकी जमीन अधिग्रहण करो या फिर इस पटवारी हलके में जितनी जमीन ले रहे हैं, उतनी किसानों को दो। तभी न्याय होगा। किसान के बेटों जागो। अगर आप भाजपा के हो, तब भी जागो। मुझसे नफरत मत करो। मैं और पूरी कांग्रेस आपके साथ है।

    किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी

    रविवार शाम को पटवारी कलवार पहुंचे, जहां इंदौर-बुधनी रेल लाइन परियोजना मे उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान अनशन कर रहे हैं। रविवार को अनशन का 38वां दिन था। पटवारी ने अनशन करने वाले किसान रवि मीणा, मुंशी पठान, संतोष छानवाल से किसानों की मुख्य मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर गरजे। पटवारी ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार किसान विरोधी है।


    'भाजपा ने सभी कानून-कायदे ताक पर रखे'

    किसानों को संबंध संबोधित करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह लेकर आए थे। इसमें किसान की जमीन का बाजार मूल्य से एक से चार गुना दाम देने की बात कही थी। किसानों एवं जन प्रतिनिधियों की सहमति की बात कही थी। आज भाजपा ने सभी कानून-कायदे ताक पर रख दिए। भाजपा अगर किसानों के साथ न्याय नहीं करती तो हमारा दायित्व है कि किसानों के साथ खड़े रहें। हमारा धर्म है कि भूमि अधिनियम अधिग्रहण नियम का पालन करें। उसके लिए अपना पॉलीटिकल मोटिवेशन बताएं। कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालेगी। सीहोर, देवास और इंदौर तीनों जगह कार्यक्रम बना रहे हैं। किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। यह युद्ध लड़ना पड़ेगा।

    'निर्दयी सरकार जागो और किसानों की भावना पर अमल करो'

    पटवारी ने कहा कि निर्दयी सरकार जागो और जो किसानों की भावना है उस पर अमल करो। उनकी मांगों को पूरा करो। कांग्रेस के हमारे नेता इसीलिए संबल देने यहां आए हैं। यह पूरे एमपी के किसानों की लड़ाई है। अगर शिवराज जी मेरा मजाक उड़ाकर किसानों का भला कर सकते हैं, तो करें। बस किसानों का भला होना चाहिए। इस अवसर पर किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बैरागी, गौतम बंटू गर्जर, रमजान खान, फारुख केलेवाले, संतोष पंडा, अकरम खान, मुकेश पटेल आदि मौजूद थे।

    जाम में फंसे पटवारी

    कलवार जाते समय कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी व अन्य नेता कालापाठा क्षेत्र में जाम में फंस गए। यहां लंबा जाम लगा था। इस कारण पटवारी को करीब एक किमी पैदल चलना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ जाम खुलवाया। इसके बाद कलवार पहुंचे।

