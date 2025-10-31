खुदकुशी करने वाली जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम का लॉक फोन एफएसएल भेजा गया, कॉल डिटेल की होगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जुजित्सु की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। रोहिणी का फोन लॉक होने के चलते उसे एफएसएल भेजा गया है, ताकि बिना डाटा डिलीट हुए लाक खुल सके। इसके अलावा उसकी कॉल डिटेल का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा रहा है। अभी तक यही सामने आया है कि रोहिणी की ज्यादातर बातें कोच विजेंद्र खरसोदिया और मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह से होती थी। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

मामले में समाजजन भी गहन जांच की मांग कर रहे हैं। बुधवार को जनजाति विकास मंच के नेतृत्व में जनजाति समाज ने मामले में एसपी पुनीत गेहलोद से मुलाकात की। उनको ज्ञापन देकर मांग की गई कि इस केस की न्यायिक जांच कर आत्महत्या के लिए उकसाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

रोहिणी के मोबाइल की सीडीआर निकालने, सुसाइड के पहले रोहिणी के कोच विजेंद्र खरसोदिया द्वारा छोटी बहन को फोन लगाकर कहना कि रोहिणी को जाकर देखो वह कुछ कर न ले, घटना के पहले जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह सोलंकी की रोहिणी से हुई बातचीत सहित अन्य गंभीर तथ्यों की जांच की मांग की गई। भारत का प्रतिनिधित्व कर कई पदक भी जीते थे सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वास्केल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी विश्व खेल में चुनी गई भारत की एकमात्र खिलाड़ी तथा भारत की पहली कोच थी। 19वें एशियाई जुजित्सु चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर कई पदक भी जीते थे। रोहिणी को यदि कोई समस्या थी तो वह माता-पिता, भाई-बहन को बताती, कोच को क्यों बताएगी कि अब मैं जीना नहीं चाहती। इस अवसर पर मनोहर कछवाहे, फौजी मगनसिंह भंवरा, समाजसेवी संजय शुक्ला, पप्पू सोलंकी, जितेंद्र कर्मा, हितेंद्र सिंह, महेश कलम आदि उपस्थित थे।