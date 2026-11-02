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देवास में बड़ी घटना, खातेगांव में शराब माफिया के ट्रक ने टीआई दिलीप पुरी को रौंदा; मौके पर मौत

हरदा से गुजरात की ओर जा रहे ट्रक को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक चालक ने कुचल दिया । ट्रक का पिछला पहिया उनके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 07:08:16 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:08:51 AM (IST)
देवास में बड़ी घटना, खातेगांव में शराब माफिया के ट्रक ने टीआई दिलीप पुरी को रौंदा; मौके पर मौत
टीआई दिलीप पुरी। यही है वह ट्रक।

HighLights

  1. हरदा-नेमावर हाईवे पर ट्रक रोकने के दौरान हुई घटना
  2. घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की
  3. ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आए टीआई दिलीप पुरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर/ देवास। देवास जिले में देर रात शराब तस्करी की सूचना पर ट्रक का पीछा कर रही पुलिस टीम के साथ बड़ी घटना हो गई। हरदा से गुजरात की ओर जा रहे ट्रक को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक चालक ने कुचल दिया । ट्रक का पिछला पहिया उनके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, देवास एसपी आदित्य मिश्रा ने ट्रक को पकड़ने के लिए पांच से अधिक पुलिस टीमें बनाई थीं। इनमें कन्नौद, सतवास और खातेगांव के थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी अवैध शराब से भरा ट्रक हरदा की ओर से आ रहा है और इंदौर होते हुए गुजरात जाने वाला है ।पुलिस टीम ट्रक का पीछा कर रही थी और आगे नाकाबंदी भी की गई थी।


इसी दौरान हरदा-नेमावर हाईवे पर ट्रक चालक पानी पीने के लिए रुका। खातेगांव टीआई दिलीप पुरी उसे पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को ट्रक से नीचे उतरने के लिए कहा। इसी दौरान दोनों के बीच झूमाझटकी होने लगी। बताया जा रहा है कि चालक ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की। इस दौरान टीआई नीचे गिर गए और ट्रक का पिछला पहिया उनके ऊपर से निकल गया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।

ट्रक नंबर एमपी 43 एच 4786 है जिसमे शराब भरी हुई है। पुलिस में ट्रक जब्त कर किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है । दबिश में शामिल अफसरों के मुताबिक शराब तस्करी में हरदा के राहुल जायसवाल का नाम सामने आया है और देवास के तस्कर भी नेटवर्क में शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसपी आदित्य मिश्रा सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंच गए हैं।

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2007 बैच के उप निरीक्षक थे टीआई दिलीप पूरी

खातेगांव टीआई रहे दिलीप पूरी 2007 बैच के उप निरीक्षक थे। टीआई बनने के बाद इंदौर के हीरा नगर , चंदन नगर थाना में भी पदस्थ रहे हैं।

खरगोन में रजिस्टर्ड है ट्रक

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ट्रक एमपी 43 एच 4786 खरगोन जिले में अकील कुरैली के नाम से रजिस्टर्ड है। वाहन पर एच. सुरूर लिखा है, जो की खरगोन के बस और ट्रांसपोर्ट संचालक हबीब सुरूर का नाम है। हबीब सुरूर का निधन हो चुका है और अब उनका बेटा बसें और ट्रांसपोर्ट का काम संचालित करता है।

चेकिंग के लिए पहुंचे थे तभी हुई घटना

  • देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की नेमावर रोड पर चेकिंग के दौरान ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वे पुलिस टीम के साथ चेकिंग के लिए पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

  • सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि घटना में शामिल ट्रक शराब तस्कर का था। हालांकि, अब तक पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

  • घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही देवास से वरिष्ठ अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं।

  • देवास एसपी आदित्य मिश्रा पहुंच चुके हैं। घटना डेढ़ बजे की है। हरदा नेमावर हाई वे की घटना है। नेमावर,सतवास , कन्नौद और खातेगांव टीआई की टीम दबिश देने पहुंची थी।

  • सूचना थी कि शराब से भरा ट्रक ढाबे पर खड़ा है। टीआई दिलीप पूरी ने ड्राइवर को जैसे ही नीचे उतरने के लिए कहा उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया और पिछला पहिया चढ़ गया।

  • ट्रक के निकलने की सूचना पर पांच पार्टी बनाई थी। ड्राइवर ढाबा पर पानी पीने रुका और एक पार्टी ने घेर लिया, जबकि नाकाबंदी आगे की हुई थी। दिलीप पूरी ने चालक को उतारने का प्रयास किया था। झूमझपटी हुई और चालक ने ट्रक निकालने की कोशिश की।

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देवास के खातेगांव इलाके के गांवों में अवैध शराब बेचने को लेकर कुछ दिनों पहले शिकायत भी की गई थी।

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