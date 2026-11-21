नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी में बलिदान हुए सेना के जवान पवन यादव का पार्थिव शरीर देवास जिले के गृहग्राम पोलाय जागीर पहुंचा। बलिदानी की पत्नी शोभा यादव ने कहा- 'पति मेरे हीरो हैं। देश और परिवार का फर्ज पूरी तरह से निभाया। शेर की तरह गए थे और शेर की तरह आए। आपके साथ किए वादे को हमेशा निभाऊंगी। मैं रोऊंगी नहीं, खुशी-खुशी विदा करूंगी। अपने बच्चों को भी भारतीय सेना में भर्ती करवा कर आपका सपना पूरा करूंगी।'

रोते हुए नहीं, गर्व के साथ दी पति को अंतिम विदाई दरअसल, जिस समय पार्थिव देह को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय पत्नी शोभा पति को अंतिम विदाई दे रही थीं... रोते हुए नहीं, गर्व के साथ। उन्होंने वीर को विदाई भी वीरता से दी। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं जो इनकी पत्नी हूं। धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। इन्होंने मुझे हर खुशी दी और गर्व है कि भारत मां का लाल अपनी मां की गोद में समाया। जिस तरह मुझे पति पर गर्व है, उसी तरह आप सबको होना चाहिए।