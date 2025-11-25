MP News: स्कूल में बड़ा हादसा, एसिड की बोतल फूटने से दो छात्राओं की आंखें झुलसी, परिजनों ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सोनकच्छ। नगर के चमन बाजार स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में सोमवार को विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण दो मासूम छात्राएं एसिड का शिकार हो गईं। शिक्षण कक्ष में एक टेबल पर रखी एसिड की एक बोतल टेबल के हिलने से जमीन पर गिरकर फूट गई, जिस कारण बोतल में भरा एसिड उड़कर दो छात्राओं की आंखों में चला गया, जिन्हें उपचार के लिए सोनकच्छ और देवास के अस्पतालों में ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार विद्यालय में बाथरूम सफाई के लिए एक बोतल एसिड बुलवाया था, जो एक कक्षा में टेबल पर रखा हुआ था। उसी कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उस समय पढ़ा रही शिक्षिका द्वारा जब टेबल को आगे पीछे किया तब एसिड की बाटल अचानक गिरकर फूट गई।

बोतल फूटने से एसिड उड़ा और खौलता हुआ स्कूल की दीवारों के साथ कुछ बच्चियों के ऊपर भी चला गया। एसिड उड़ने से कक्षा तीसरी की आठ वर्षीय जीनत पुत्री इकबाल और 10 वर्षीय तस्मिया पुत्री फैजान दोनों निवासी सोनकच्छ की आंखो में एसिड गया है। एसिड की तीव्र जलन से दोनों बच्चियां चीखने लगी, जिन्हें शिक्षिकाओ द्वारा तुरंत सोनकच्छ सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां मौजूद डॉक्टर ने दोनों बच्चियों को देवास रैफर किया। इन दो बच्चियों के अलावा दो अन्य बालिकाओं के हाथ व गाल पर भी एसिड उड़ा। घटना की सूचना मिलते ही बालिकाओं के कुछ स्वजन अस्पताल पहुंचे और कुछ स्वजन स्कूल पहुंचे, जिन्होंने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए शिक्षिकाओं पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही।