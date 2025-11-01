मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास में 11वीं की छात्रा रेलवे ट्रैक पर घायल मिली, बोली - युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाया

    MP News: शहर के मुखर्जीनगर में रहने वाली कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा शनिवार को देवास-इंदौर रेलवे ट्रैक पर चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग के समीप घायल अवस्था में मिली। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। छात्रा के हाथ में गंभीर चोट है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 02:30:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 02:30:09 PM (IST)
    देवास में 11वीं की छात्रा रेलवे ट्रैक पर घायल मिली, बोली - युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाया
    देवास में 11वीं की छात्रा रेलवे ट्रैक पर घायल मिली।

    HighLights

    1. देवास में 11वीं की छात्रा रेलवे ट्रैक पर घायल मिली।
    2. प्रारंभिक जांच में नशीला पदार्थ सुंघाने की पुष्टि नहीं।
    3. चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग के पास घायल अवस्था में मिली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के मुखर्जीनगर में रहने वाली कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा शनिवार को देवास-इंदौर रेलवे ट्रैक पर चाणक्यपुरी रेलवे क्रासिंग के पास घायल अवस्था में मिली। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। छात्रा के हाथ में गंभीर चोट है।

    उसने कुछ युवकों द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाने और फिर उसे कुछ याद नहीं रहने की बात कही है, हालांकि पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि नहीं की है, मामले में प्रेम प्रसंग व अन्य बिंदु पर जांच की जा रही है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय छात्रा आज स्कूल नहीं गई थी।


    उसने बताया वो घर पर थी, कचरा वाहन में कचरा डालने के दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ युवक आए थे और उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया, इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ।

    बाद में उसे रेलवे ट्रैक पर होश आया। घटना की सूचना पुलिस से मिलने के बाद स्वजन जिला अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को 108 एंबुलेंस की मदद से एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार करने वाले डाक्टर के अनुसार छात्रा की हालत खतरे से बाहर है।

    प्रारंभिक जांच में नशीला पदार्थ सुंघाने, अपहरण जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, मामले में जांच की जा रही है। - हितेश पाटिल, टीआई सिविल लाइन थाना।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.