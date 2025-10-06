मेरी खबरें
    By satyendra singh rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 10:37:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 10:42:34 PM (IST)
    MP News: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर शिक्षक बोला-एआई से सब संभव है
    शिक्षक कदम (पीछे बाल बांधे हुए) से पूछताछ करता शिक्षा विभाग का जांच दल।

    नईदुनिया न्यूज, उदयनगर (देवास)। उदयनगर क्षेत्र के शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के शिक्षा विभाग द्वारा जांच दल को मौके पर भेजा गया। शिक्षक से जांच दल ने पूछताछ की तो वो गोलमोल जवाब देता रहा और कहा आजकल एआई से सब कुछ संभव है। हालांंकि जांच में वीडियो की सत्यता की पुष्टि होने के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

    यह घटनाक्रम ग्राम बिसाली स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला का है। प्राथमिक शिक्षक विक्रम कदम का स्कूल में आपत्तिजनक वीडियो रविवार को वायरल हुआ था। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शिक्षक ने अपने बचाव में उदयनगर थाने में आवेदन दे दिया था कि फेक वीडियो प्रसारित किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन में पूर्व में भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां होती थीं जिन्हें लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी लेकिन शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

    ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की मुख्य दीवारों को शिक्षक ने बंद कर खिड़की लगवा दी थी, जो अक्सर बंद रहती थी। इससे अंदर की गतिविधियों का किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद ब्लाक शिक्षा अधिकारी बागली नरेशप्रताप सिंह, संकुल प्रभारी कन्हैयालाल परमार सहित शिक्षा विभाग का दल मौके पर पहुंचा और जांच की।

    ग्रामीणों ने जांच टीम को बताया कि स्कूल के भीतर शिक्षक कदम टीवी चालू कर बच्चों से कहते थे अब पढ़ाई करो जबकि वह और महिला अंदर कमरे में रहते थे। ग्रामीणों ने पूरी घटना का पंचनामा बनाकर शिक्षा विभाग की टीम को सौंपा। पंचनामा पर सरपंच आप सिंह, बाल सिंह, लाल सिंह पटेल, हीरालाल जामले, ज्ञानसिंह, विक्रम रावत आदि के हस्ताक्षर हैं।

    धमकी देने का भी आरोप

    ग्रामीणों ने बताया कि जब जांच चल रही थी तब शिक्षक ने कहा कि मैं सबको देख लूंगा और वहां से चला गया। इस संबंध में सरपंच आप सिंह और अन्य ग्रामीणों ने उदयनगर पुलिस को आवेदन देकर बताया कि शिक्षक विक्रम कदम उन्हें धमकी दे रहा है।

    आपित्तजनक वीडियो वायरल होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हरिसिंह भारतीय ने शिक्षक विक्रम कदम को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में शिक्षक कदम का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागली रहेगा।

