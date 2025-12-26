देवास में नर्मदा के पुराने पुल से हरदा के युवक ने लगाई छलांग, मौत; शव ले जाने के तरीके पर उठा विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, नेमावर (देवास)। जिला मुख्यालय से 150 किमी दूर नेमावर में नर्मदा नदी के पुराने पुल से एक युवक ने शुक्रवार को छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने यह देखा तो शोर मचाया। पुल के समीप मौजूद स्थानीय तैराकों व गोताखाेरों ने युवक की सर्चिंग शुरू की। सूचना मिलने पर नेमावर पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला जा सका, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
हरदा का निवासी था युवक
कई घंटे बाद मृतक की पहचान 30 वर्षीय गणेश पुत्र गोकुलप्रसाद राठौर निवासी ग्राम छोटी हरदा जिला हरदा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मामले में मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। युवक ने छलांग क्यों लगाई, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच और स्वजनों के बयान आदि के बाद कुछ पता चल पाएगा।
शव ले जाने के तरीके पर आपत्ति
नर्मदा तट पर मौजूद लोगों के अनुसार, नर्मदा के घाट से जब शव को पीएम के लिए रवाना किया गया तो पहले कुछ लोगों ने मिलकर उठाया और ट्रैक्टर-ट्राली में रखा, फिर ट्राली के ऊपर मौजूद दो लोगों ने शव को आगे की ओर घसीटा। इस तरीके को अमानवीय बताते हुए आपत्ति जताई गई है।
इसे भी पढ़ें- Logo डिजाइन करने पर मिलेगा 5 लाख रुपये का इनाम, MP सरकार ने शुरू की बड़ी प्रतियोगिता