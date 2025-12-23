मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास में रील बनाने का जुनून बना काल, ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत

    मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने और सेल्फी लेने के शौक ने दो युवकों की जान ले ली। इंदिरा नगर-बी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 06:14:30 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 06:14:30 PM (IST)
    देवास में रील बनाने का जुनून बना काल, ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत
    ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने और सेल्फी लेने के शौक ने दो युवकों की जान ले ली। इंदिरा नगर-बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पटरी पर बैठकर रील बना रहे दो युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    रील बनाने के दौरान हुआ हादसा

    अपुष्ट जानकारी के अनुसार, यह घटना कुछ देर पहले की है। बताया जा रहा है कि 18 और 20 वर्ष की आयु के दो युवक रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल से रील बना रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान वे सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन की आहट नहीं सुन सके और उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।


    naidunia_image

    क्षेत्र में शोक की लहर

    घटना की सूचना मिलते ही इंदिरा नगर और बीराखेड़ी क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवा अक्सर इन पटरियों पर जोखिम भरे स्टंट और वीडियो बनाने के लिए आते हैं, जो आज एक बड़े हादसे में बदल गया।

    इसे भी पढ़ें... देश का पहला पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज धार में, गांव-गांव पहुंचेंगे MBBS डॉक्टर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.