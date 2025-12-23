देवास में रील बनाने का जुनून बना काल, ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने और सेल्फी लेने के शौक ने दो युवकों की जान ले ली। इंदिरा नगर-बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पटरी पर बैठकर रील बना रहे दो युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
अपुष्ट जानकारी के अनुसार, यह घटना कुछ देर पहले की है। बताया जा रहा है कि 18 और 20 वर्ष की आयु के दो युवक रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल से रील बना रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान वे सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन की आहट नहीं सुन सके और उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही इंदिरा नगर और बीराखेड़ी क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवा अक्सर इन पटरियों पर जोखिम भरे स्टंट और वीडियो बनाने के लिए आते हैं, जो आज एक बड़े हादसे में बदल गया।
