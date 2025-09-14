मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास जिले में 21 थानों की पुलिस ने की कांबिंग गश्त, 275 से ज्यादा बदमाशों की चेकिंग

    देवास जिले में 21 थानों की पुलिस ने संयुक्त कांबिंग गश्त की। 275 से ज्यादा बदमाशों की चेकिंग हुई, 150 से ज्यादा वारंट तामिल किए गए। जुआ और आबकारी एक्ट में 20 केस दर्ज। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के नेतृत्व में 200 से अधिक जवान शामिल थे, अपराधियों पर अंकुश का रहा इसका उद्देश्य।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:07:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 12:10:34 PM (IST)
    देवास जिले में 21 थानों की पुलिस ने की कांबिंग गश्त, 275 से ज्यादा बदमाशों की चेकिंग
    देवास जिले में चेकिंग करती पुलिस।

    HighLights

    1. 130 से ज्यादा वारंट तामील, शहर से लेकर आंचल तक चलाया गया अभियान।
    2. 200 अधिकारी जवान रहे शामिल, 20 मामले जुआ और आबकारी एक्ट के दर्ज।
    3. देवास जिले में पुलिस ने अगल-अलग इलाकों में चलाया बड़ा चेकिंग अभियान।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिले में शनिवार देर रात 21 थानों की पुलिस कांबिंग गश्त की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने 150 से ज्यादा वारंट तामिल और 260 से ज्यादा निगरानीशुदा, जिला बदर और अन्य बदमाश चेक किए गए है। पुलिस ने इस दौरान जुआ और आबकारी एक्ट में 20 केस भी दर्ज किए।

    कई माह के अंतराल के बाद शनिवार देर रात पुलिस ने पूरे जिले में एक साथ कांबिंग गश्त की। पुलिस अधीक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, डीएसपी, टीआई सहित 200 से अधिक जवान गश्त पर निकले। इस दौरान 130 से अधिक स्थाई और गिरफ्तारी वारंट तामिल किए गए।

    वहीं जिलाबदर, निगरानीशुदा और गुंडा सूची में शामिल 275 से अधिक बदमाशों को चेक किया गया। जिस समय पुलिस इनकी चेकिंग करने पहुंची अधिकांश गहरी नींद में थे अचानक पुलिस आने से कुछ चौंक गए, बाद में पता चला चेकिंग करने के लिए टीम आई है।

    naidunia_image

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार गश्त में सक्रिय रहे। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद स्वयं विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहे, उन्होंने निगरानी बदमाशों की जांच की, नाकाबंदी प्वाइंट्स का निरीक्षण, रेलवे एवं बस स्टैंड्स की चेकिंग तथा डायल-112 वाहनों का निरीक्षण किया।

    ये हुई कार्रवाई...

    naidunia_image

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया 57 स्थायी वारंट, 78 गिरफ्तारी वारंट तामिल किए गए। 12 आबकारी प्रकरण व 8 जुआ एक्ट प्रकरण दर्ज किये गए। इसके अलावा 15 जिलाबदर, 97 निगरानी बदमाश, 166 गुंड़े- बदमाश चेक किए गए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.