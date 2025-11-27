मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    देवास में जमीन के विवाद में लगा स्कूल में ताला, बाहर खड़े रह गए बच्चे और शिक्षक

    शासकीय प्राथमिक विद्यालय भिलालापुरा में बुधवार सुबह अचानक तालाबंदी की घटना ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। शिक्षा के मंदिर पर लगे इस ताले ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रोक दी, बल्कि गांव में लंबे समय से हो रहे जमीन विवाद को भी सतह पर ला दिया।

    By Chandra Prakasha Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 02:40:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:40:47 AM (IST)
    देवास में जमीन के विवाद में लगा स्कूल में ताला, बाहर खड़े रह गए बच्चे और शिक्षक
    देवास में जमीन के विवाद में लगा स्कूल में ताला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उदयनगर। शासकीय प्राथमिक विद्यालय भिलालापुरा में बुधवार सुबह अचानक तालाबंदी की घटना ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। शिक्षा के मंदिर पर लगे इस ताले ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रोक दी, बल्कि गांव में लंबे समय से हो रहे जमीन विवाद को भी सतह पर ला दिया। मामला इतना बढ़ा कि तहसीलदार योगेंद्रसिंह राठौर स्वयं मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया। शाम होते-होते कलेक्टर के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया।

    स्कूल में ताला, चार के खिलाफ केस दर्ज

    ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है, वह उनके द्वारा दान की गई थी। उनका आरोप है कि स्कूल के पास सरपंच पति रमेश कन्नौजे ने अतिक्रमण कर मकान बना लिया। अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, हम तो स्कूल को जमीन दान कर ठगे गए हैं। हालांकि सरकारी रिकार्ड में यह जमीन दान की नहीं, बल्कि शासकीय भूमि के नाम से दर्ज है। इसी मतभेद के चलते वर्षों से चला आ रहा विवाद बुधवार को तेज हुआ। सुबह कुछ ग्रामीणों ने विवाद के चलते स्कूल में ताला लगा दिया। बच्चे और शिक्षक बाहर खड़े रह गए।


    प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू

    जानकारी मिलते ही तहसीलदार राठौर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में ताला खुलवाया। ताला लगाने के बवाल के बीच शिक्षिका बसंती पवार के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की बात सामने आई। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और शाम कलेक्टर के आदेश पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई। चार लोगों पर मामला दर्ज उदयनगर पुलिस ने शासन की ओर से नागरिया पुत्र चैनसिंह, भारत पुत्र लालसिंह, संतुबाई नागरिया एवं रामीबाई लालसिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल की तालाबंदी और जमीन विवाद ने गांव में हलचल मचा दी है। प्रशासन अब पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.