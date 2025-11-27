देवास में जमीन के विवाद में लगा स्कूल में ताला, बाहर खड़े रह गए बच्चे और शिक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, उदयनगर। शासकीय प्राथमिक विद्यालय भिलालापुरा में बुधवार सुबह अचानक तालाबंदी की घटना ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। शिक्षा के मंदिर पर लगे इस ताले ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रोक दी, बल्कि गांव में लंबे समय से हो रहे जमीन विवाद को भी सतह पर ला दिया। मामला इतना बढ़ा कि तहसीलदार योगेंद्रसिंह राठौर स्वयं मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया। शाम होते-होते कलेक्टर के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया।

स्कूल में ताला, चार के खिलाफ केस दर्ज ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है, वह उनके द्वारा दान की गई थी। उनका आरोप है कि स्कूल के पास सरपंच पति रमेश कन्नौजे ने अतिक्रमण कर मकान बना लिया। अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, हम तो स्कूल को जमीन दान कर ठगे गए हैं। हालांकि सरकारी रिकार्ड में यह जमीन दान की नहीं, बल्कि शासकीय भूमि के नाम से दर्ज है। इसी मतभेद के चलते वर्षों से चला आ रहा विवाद बुधवार को तेज हुआ। सुबह कुछ ग्रामीणों ने विवाद के चलते स्कूल में ताला लगा दिया। बच्चे और शिक्षक बाहर खड़े रह गए।