देवास में बैंक संपत्तियों को नीलामी से दिलवाने का लालच देकर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। बैंक संपत्तियों को नीलामी के माध्यम से दिलवाने का लालच देकर कई लोगों से धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवास के एक दंपति पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक फर्म बनाकर लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिए और जब लोग अपने रुपयों के दबाव बनाने लगे तो पति फरार हो गया। पुलिस ने दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर पत्नी को हिरासत में लिया है।

सिविल लाइन पुलिस के अनुसार आरोपित आनंद देवकर और उनकी पत्नी रूपाली देवकर ने बैंक नीलामी की संपत्तियों को दिलवाने के नाम पर 10 लोगों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये से अधिक की ठगी की। मामले में और भी ठगे गए फरियादी सामने आ सकते हैं। कुछ दिन पहले सिमरोल के पास आनंद की कार और मोबाइल लावारिस हालत में मिले लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं है।

फरियादी अश्विन यादव की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार फरियादी 15 साल से आनंद देवकर को जानते हैं। आनंद स्टाफ वेंडर का काम करता है और उसकी फर्म इंदौर टोटल साल्यूशन व इंदौर टोटल साल्यूशन एलएलपी के नाम से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें उसकी पत्नी रूपाली पार्टनर है। 20 सितंबर 2025 को अश्विन को एचडीएफसी बैंक, इंदौर से अपने घर को बंधक रखकर 35 लाख रुपये का लोन मिला। वे उसी दिन दोपहर 4 बजे आनंद के मुखर्जी नगर स्थित घर गए। वहां आनंद और रूपाली ने लोन की राशि को बिजनेस में निवेश करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि रूपाली के पिता अनिल नलगे मुंबई में प्रापर्टी का काम करते हैं और उनके पास बैंक नीलामी की कई संपत्तियां हैं।