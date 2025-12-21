देवास में 'शोले' स्टाइल ड्रामा... पसंद की शादी के लिए टावर पर चढ़ी युवती, समझाने के बाद उतरी नीचे, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम धांसड़ में पसंद के युवक से शादी करवाने के लिए परिवार के तैयार नहीं होने से नाराज एक युवती रविवार को गांव में स्थित एक मोबाइल के टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ते देखकर नीचे बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। लोग उसे समझाइश देकर उतारने का प्रयास करने लगे लेकिन वह तैयार नहीं हुई।
इसी दौरान घटना की पुलिस को सूचना दी गई। परिवारवालों को पता चला तो वह भी मौके पर पहुंच गये और काफी देर की मशक्कत के बाद समझाइश देकर उसे नीचे उतार लिया गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवती सकुशल मोबाइल टावर से नीचे उतर गई थी।
यह भी पढ़ें- एक कार ने रोकी शुगर मिल की रफ्तार, मुख्य द्वार पर गाड़ी खड़ी कर गायब हुआ चालक, सैकड़ों किसान फैक्ट्री के अंदर फंसे
सतवास पुलिस थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे लेकिन तब तक वो उतर गई थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि वह पसंद के युवक से शादी करना चाहती है लेकिन घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गई थी।
उधर प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार घटना के दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल टावर पर चढ़ने का प्रयास किया था तो युवती ने कहा था कि वह नीचे कूद जाएगी। इस कारण कोई ऊपर नहीं चढ़ा था।