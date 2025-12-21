देवास में 'शोले' स्टाइल ड्रामा... पसंद की शादी के लिए टावर पर चढ़ी युवती, समझाने के बाद उतरी नीचे, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम धांसड़ में पसंद के युवक से शादी करवाने के लिए परिवार के तैयार नहीं होने से नाराज एक युवती रविवार को गांव में स्थित एक मोबाइल के टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ते देखकर नीचे बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। लोग उसे समझाइश देकर उतारने का प्रयास करने लगे लेकिन वह तैयार नहीं हुई।

काफी देर की मशक्कत के बाद नीचे उतारा इसी दौरान घटना की पुलिस को सूचना दी गई। परिवारवालों को पता चला तो वह भी मौके पर पहुंच गये और काफी देर की मशक्कत के बाद समझाइश देकर उसे नीचे उतार लिया गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवती सकुशल मोबाइल टावर से नीचे उतर गई थी।