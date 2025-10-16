देवास में सिंगावदा पावर हाउस के पास देर रात टैंकर में आग लगने के बाद हुआ धमाका, नींद से जागे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। सिंगावदा क्षेत्र में उज्जैन रोड पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे टैंकर में आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग नींद से जाग गए। मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से रोड को अस्थायी रूप से डाइवर्ट किया।
सूचना मिलते ही नगर निगम फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार, सिंगावदा पावर हाउस के पास सड़क किनारे खड़े दो टैंकरों से अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ निकाला जा रहा था। दोनों टैंकरों को पाइप से जोड़ा गया था, इसी दौरान अज्ञात कारणों से आग लग गई।
जैसे ही आग बढ़ी, टायर फटने से ज्वलनशील पदार्थ फैल गया और एक ट्रक का केबिन जल गया। सौभाग्य से टैंकर आग की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा विस्फोट टल गया। घटना के समय दोनों टैंकरों के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने टैंकर मालिकों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।