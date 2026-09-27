देवास में दुष्कर्म के बाद किशोरी हुई गर्भवती, आरोपी को ठीक से नहीं पहचानती, अज्ञात पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : अंचल के विजयागंज मंडी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद जब वो गर्भवती हुई तब घटना का पता चला। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

यहां पीड़िता से पूछताछ में पता चला कि कुछ माह पहले एक युवक से जान-पहचान हुई थी, उसने दुष्कर्म किया था। पीड़िता आरोपित को ढंग से पहचानती तक नहीं है, ऐसे में पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू की है।

आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं

थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। गर्भवती किशाेरी के संबंध में मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

डरा-धमकाकर किशोरी से किया दुष्कर्म

शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक किशोरी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया पीड़िता की शिकायत पर आरोपित दुर्गेश निवासी ग्राम गद्दूखेड़ी थाना बीएनपी के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धाराओं सहित पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जल मोटर, केबल व पाइप चोरी, कई दिन बाद केस दर्ज

देवास : अंचल के पीपलरावां थाना क्षेत्र के ग्राम कुमारियाबनवीर में जल मोटरें, पाइप, केबल चोरी की घटना कई दिन पूर्व हुई थी। इस मामले में किसानों ने थाने पहुंचकर आवेदन देकर आरोपितों को पकड़ने की मांग की थी। जांच करते हुए पुलिस ने फरियादी कुमेर सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपित पर केस दर्ज किया है। पुलिस के हाथ चोरों के संबंध में पुख्ता सुराग लगने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।