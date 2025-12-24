मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के देवास में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यश घनघोरिया के स्वागत के लिए लगाया गया मंच टूटने से कांग्रेसी नीचे गिर गए। गंभीर चोट ...और पढ़ें

    By Chandra Prakasha SharmaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 10:15:49 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 10:15:49 PM (IST)
    भीड़ का बोझ नहीं सह पाया मंच, स्वागत के दौरान अचानक टूटा स्टेज, बाल-बाल बचे कांग्रेसी दिग्गज
    HighLights

    1. युकां प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत के लिए लगाया मंच टूटा
    2. कुछ कांग्रेसी नेताओं को इस हादसे में आई हल्की चोट
    3. एबी रोड पर लगाया था जिला उपाध्यक्ष ने स्वागत मंच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यश घनघोरिया के स्वागत के लिए लगाया गया मंच टूटने से कांग्रेसी नीचे गिर गए। गंभीर चोट किसी को नहीं आई। कुछ कांग्रेसियों को हल्की चोट लगी है। बताया गया कि मंच पर भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक युकां प्रदेशाध्यक्ष घनघोरिया इन दिनों मप्र के दौरे पर हैं। इसके तहत वे बुधवार सुबह देवास पहुंचे थे। पहली बार देवास आगमन था, लिहाजा युकां कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम रखा था।

    अलग-अलग जगह स्वागत मंच बनाए गए थे। एबी रोड पर चर्च के समीप भी मंच बनाया गया था। यहां कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मनोज राजानी, ब्लाक अध्यक्ष ईशान राणा, जाकिर उल्ला शेख, संतोष मोदी आदि कांग्रेसजन थे। जैसे ही कांग्रेस नेता मंच पर चढ़े तो मंच टूट गया। सभी नीचे गिर गए। इससे कुछ को हल्की चोट आई। राजानी ने बताया कि युकां जिला उपाध्यक्ष समरोज पठान ने स्वागत मंच लगाया था। यहां मंच पर भीड़ बढ़ने से टूट गया। कुछ को हाथ, पैरों में चोट आई है।


    पदाधिकारियों से किया संवाद

    घनघोरिया पंचायत चलो अभियान के तहत देवास आए थे। यहां उज्जैन रोड स्थित होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इसमें बताया कि प्रदेश के दौरे पर निकला हूं। इसमें किसी को शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है बल्कि पंचायत स्तर तक पहुंचकर लोगों से संवाद करना है। उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करना है। होटल में हुए कार्यक्रम में युकां व कांग्रेस पदाधिकारियों से संवाद किया। इसके बाद सिया ग्राम पंचायत पहुंचे। यहां लोगों से बात की। एक व्यक्ति ने बताया कि वह झुग्गी बस्ती में रहता है। विविकं ने 92 हजार रुपये का बिल दे दिया।

    एक महिला ने बताया कि उसका नाम मतदाता सूची में हटा दिया। बेटियों का नाम भी नहीं जोड़ा। इस तरह की अन्य बातें भी सामने आई। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर अध्यक्ष प्रयास गौतम, पूर्व अध्यक्ष मनोज राजानी, पूर्व महापौर जयसिंह ठाकुर, युकां के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष चौधरी ने बताया कि युकां चलो पंचायत अभियान चला रही है। आगामी दिनों में जिले के युकां पदाधिकारी पंचायतों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे।

