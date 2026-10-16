देवास के समीप गांव में तीन युवकों की मौत, एक माह में 10 युवाओं की जा चुकी है जान, ग्रामीणों में पसरी दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : देवास शहर के पास स्थित ग्राम चंदाना में बीते एक महीने के दौरान 10 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें अधिकांश युवा बताए जा रहे हैं। गुरुवार को एक ही दिन में तीन युवकों की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि इन सभी मौतों के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मरने वालों में छह से सात युवा और तीन बुजुर्ग गांव के सरपंच प्रतिनिधि ईश्वरसिंह तोमर के अनुसार बीते एक महीने में गांव में 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें छह से सात युवा और तीन बुजुर्ग शामिल बताए गए हैं। बुजुर्गों की उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच थी, जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले तीन युवकों की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई गई है।