देवास TI हत्याकांड: शराब माफिया कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल सहित 3 गिरफ्तार, वीडियो में कबूला पद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी पर वाहन चढ़ाकर हत्या के मामले में शराब कारोबारी व कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राहुल कांग्रेस का खातेगांव विधानसभा का प्रभारी है।

उसकी नियुक्ति इसी वर्ष 27 अप्रैल को मप्र कांग्रेस कमेटी ने की थी। पुलिस हिरासत में राहुल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने वर्तमान में खातेगांव का प्रभारी होने के साथ ही वर्ष 2018 से 2024 तक खुद के जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने की बात कही है।