देवास TI हत्याकांड: ड्राइवर अक्कू का शॉर्ट एनकाउंटर, टायर बदलते समय रिवॉल्वर छीनकर भागा था आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव टीआई को ट्रक से कुचलने के मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपी ड्राइवर गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। घटना राजोदा से बरोठा के बीच की है, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर भागने का प्रयास किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लघुशंका के बहाने एएसआई की सर्विस रिवाल्वर छीनकर भागा आरोपी प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसआईटी की टीम आरोपी गजेंद्र रावत उर्फ अक्कू को लेकर खातेगांव की ओर जा रही थी। इसी दौरान राजोदा और बरोठा के बीच पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। पुलिसकर्मी वाहन रोककर टायर बदल रहे थे, तभी आरोपी गजेंद्र ने लघुशंका जाने की बात कही। सुरक्षा घेरे में मौजूद एएसआई जैसे ही उसे साइड में ले गए, आरोपी ने अचानक एएसआई की सर्विस रिवाल्वर छीन ली और भागने लगा।