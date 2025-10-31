16 लाख रुपये का कुकिंग आइल भरकर देवास से निकला था ट्रक, रास्ते में खड़ा कर माल उड़ा ले गए ड्राइवर और क्लीनर

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक तेल कंपनी से 16 लाख रुपये से अधिक कीमत का खाद्य तेल भरकर पिछले दिनों एक ट्रक सागर जिले के गढ़कोटा के लिए रवाना हुआ लेकिन ट्रक वहां नहीं पहुंचा। रास्ते में चालक व उसके सहयोगी ने तेल को इधर-उधर कर दिया और ट्रक को भी छिपा दिया था। मामला पुलिस के पास पहुंचने पर ट्रक की तलाश की गई, इस दौरान ट्रक तो मिल गया लेकिन तेल का पता नहीं चल सका।

ड्राइवर व उसका सहयोगी भी फरार हो गए। इस मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने मामले में आरोपित रितेश व हर्षित निवासी कान्हीवाड़ा जिला सिवनी के विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। इनके विरुद्ध सिवनी जिले में पहले से कई प्रकरण दर्ज हैं। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया आरोपितों की तलाश की जा रही है।