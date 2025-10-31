मेरी खबरें
    16 लाख रुपये का कुकिंग आइल भरकर देवास से निकला था ट्रक, रास्ते में खड़ा कर माल उड़ा ले गए ड्राइवर और क्लीनर

    मध्य प्रदेश में देवास की औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक तेल कंपनी से 16 लाख रुपये से अधिक कीमत का कुकिंग आइल भरकर सागर के गढ़कोटा के लिए एक ट्रक रवाना हुआ था। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने उसे रास्ते में रोककर सारा माल गायब कर दिया। जब ट्रक समय पर गढ़कोटा नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू हुई, इस दौरान ट्रक तो मिल गया पर माल गायब था।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 01:37:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 02:05:29 PM (IST)
    पुलिस कर रही है कुकिंग आइल चुराने वाले ड्राइवर और क्लीनर की तलाश। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. ट्रक तो मिल गया लेकिन तेल का पता नहीं चल सका।
    2. आरोपियों की मोबाइल लोकेशन भी बार-बार बदल रही है।
    3. देवास के ट्रांसपोर्टर ने पुलिस थाने में दर्ज करवाया है केस।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक तेल कंपनी से 16 लाख रुपये से अधिक कीमत का खाद्य तेल भरकर पिछले दिनों एक ट्रक सागर जिले के गढ़कोटा के लिए रवाना हुआ लेकिन ट्रक वहां नहीं पहुंचा। रास्ते में चालक व उसके सहयोगी ने तेल को इधर-उधर कर दिया और ट्रक को भी छिपा दिया था। मामला पुलिस के पास पहुंचने पर ट्रक की तलाश की गई, इस दौरान ट्रक तो मिल गया लेकिन तेल का पता नहीं चल सका।

    ड्राइवर व उसका सहयोगी भी फरार हो गए। इस मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने मामले में आरोपित रितेश व हर्षित निवासी कान्हीवाड़ा जिला सिवनी के विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। इनके विरुद्ध सिवनी जिले में पहले से कई प्रकरण दर्ज हैं। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया आरोपितों की तलाश की जा रही है। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया आरोपितों की तलाश की जा रही है।


    ट्रांसपोर्टर ने दर्ज करवाया केस

    ट्रक में तेल लोड करवाकर सप्लाय करने का काम देवास के ट्रांसपोर्टर अनीस शेख निवासी पाचुनकर कॉलोनी के पास था। जब तेल नहीं पहुंचा तो उन्होंने ट्रक की खोजबीन शुरू करवाई। स्वयं व साथियों के साथ भी रास्ते से होते हुए गए। उधर आरोपित फरार हो गए हैं। उनकी मोबाइल लोकेशन भी बार-बार बदल रही है।

