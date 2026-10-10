देवास में माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए दो होल्डअप एरिया, नगर निगम के पास कर सकेंगे पार्किंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शारदीय नवरात्र में माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ नगर निगम भी लगातार तैयारियों में लगी है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने दो होल्डअप एरिया तैयार किए हैं। पहला शंख द्वार के नीचे और दूसरा जैन मंदिर के पास बनाया गया है। यहां श्रद्धालुओं को कम से कम समय रोककर कतार को लगातार आगे बढ़ाने की व्यवस्था रहेगी। नगर निगम भवन के पास पार्किंग स्थल भी चिन्हित किया गया है।

नवरात्र की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता और डीआइजी नवनीत भसीन माता टेकरी पहुंचे। अधिकारियों ने बड़ी माता मंदिर, छोटी माता मंदिर और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं की जानकारी ली।

तीन स्तरों पर भीड़ प्रबंधन की योजना बनाई गई है कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि दर्शन के लिए बैरिकेडिंग और तीन स्तरों पर भीड़ प्रबंधन की योजना बनाई गई है। घटस्थापना के साथ सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त वालंटियर्स और पुलिस बल तैनात रहेगा। निगरानी के लिए परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पैदल मार्ग पर टेंट और कारपेट श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए पैदल मार्ग पर टेंट और जमीन पर कारपेट बिछाने की व्यवस्था की गई है। संभागायुक्त ने प्रमुख स्थानों पर पेयजल, छाया और आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।