देवास में फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई पर बवाल, भाजपाइयों ने किया रास्ताजाम, नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। नगर निगम की फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई का शहर में जोरदार विरोध हुआ। गुरुवार सुबह आयुक्त के निर्देश पर एबी रोड के खंभों से बड़ी मात्रा में फ्लेक्स हटाए गए। इस कार्रवाई से नाराज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। भाजपाइयों ने पहले सयाजी द्वार पर एकत्र होकर रैली निकाली और उज्जैन रोड तिराहे पर पहुंचकर करीब आधा घंटा चक्काजाम किया। इसके चलते एबी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। खबर लिखे जाने तक नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन जारी था। मौके पर सीएसपी, तहसीलदार, यातायात टीआई, औद्योगिक क्षेत्र टीआई सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।

निगमायुक्त ने दिखाई सख्ती, एबी रोड से हटने लगे फ्लेक्स - कार्रवाई का हुआ विरोध आयुक्त ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई नगर निगम आयुक्त ने अपनी पदस्थापना के दूसरे ही दिन सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आयुक्त के सख्त रवैये के आगे निगम की टीमों को भी गुरुवार को शहर में उतरना पड़ा और एबी रोड के सैकड़ों बिजली खंभाें पर लटके विभिन्न समितियों और नेताओं के फ्लेक्स बैनर हटाना शुरू कर दिया। दोपहर में कार्रवाई का विरोध करने भाजपा और कांग्रेस से जुड़े विभिन्न समितियों के लोग भी पहुंचे, परन्तु आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्य मार्गों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

आयुक्त के निर्देश के बाद दोपहर में ही निगम की टीमों ने सिविल लाइन चौराहा से भोपाल चौराहा की ओर एबी रोड के खंभों पर लगे फ्लेक्स उतारने का काम किया। दोपहर में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विशालसिंह रघुवंशी, कांग्रेस नेता चंद्रपालसिंह सोलंकी व अन्य आयुक्त से मिलने निगम पहुंचे और चर्चा की। भाजपा नेता रघुवंशी ने बताया कि निगम यदि समितियों को पूर्व सूचना दे देती तो सम्मानजनक तरीके से फ्लेक्स उतारे जा सकते थे। इधर निगम आयुक्त ने बताया कि प्रमुख मार्गों से फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। एबी रोड के खंभों पर लगे पोस्टरों को हटाते निगम कर्मचारी। कचरा देख स्वास्थ्य अधिकारी पर हुए नाराज नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने गुरुवार सुबह 7 से 10 बजे तक शहर में कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। शहर से निकलने वाले गीले, सूखे कचरे के ट्रेंचिंग मैदान स्थित प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरीक्षण कर वहां पर कचरे के प्रथक्की करण की जानकारी ली।