देवास में फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई पर बवाल, भाजपाइयों ने किया रास्ताजाम, नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी
शहर के एबी रोड, एमजी रोड और सिविल लाइन रोड पर नेताओं एवं विभिन्न धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजकों के फ्लेक्स बड़ी संख्या में लगे हैं। शहर के एबी रोड और एमजी रोड पर सेंट्रल लाइट के खंभों पर बड़ी संख्या में लगे फ्लेक्स को लेकर निगमायुक्त ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 10:13:51 PM (IST)
Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:21:16 PM (IST)
सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए।
HighLights
- भाजपाइयों ने पहले सयाजी द्वार पर एकत्र हो रैली निकाली
- उज्जैन रोड तिराहे पर करीब आधा घंटा चक्काजाम किया।
- इसके चलते एबी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। नगर निगम की फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई का शहर में जोरदार विरोध हुआ। गुरुवार सुबह आयुक्त के निर्देश पर एबी रोड के खंभों से बड़ी मात्रा में फ्लेक्स हटाए गए। इस कार्रवाई से नाराज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। भाजपाइयों ने पहले सयाजी द्वार पर एकत्र होकर रैली निकाली और उज्जैन रोड तिराहे पर पहुंचकर करीब आधा घंटा चक्काजाम किया। इसके चलते एबी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। खबर लिखे जाने तक नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन जारी था। मौके पर सीएसपी, तहसीलदार, यातायात टीआई, औद्योगिक क्षेत्र टीआई सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।
निगमायुक्त ने दिखाई सख्ती, एबी रोड से हटने लगे फ्लेक्स - कार्रवाई का हुआ विरोध
आयुक्त ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई नगर निगम आयुक्त ने अपनी पदस्थापना के दूसरे ही दिन सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आयुक्त के सख्त रवैये के आगे निगम की टीमों को भी गुरुवार को शहर में उतरना पड़ा और एबी रोड के सैकड़ों बिजली खंभाें पर लटके विभिन्न समितियों और नेताओं के फ्लेक्स बैनर हटाना शुरू कर दिया। दोपहर में कार्रवाई का विरोध करने भाजपा और कांग्रेस से जुड़े विभिन्न समितियों के लोग भी पहुंचे, परन्तु आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्य मार्गों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
आयुक्त के निर्देश के बाद दोपहर में ही निगम की टीमों ने सिविल लाइन चौराहा से भोपाल चौराहा की ओर एबी रोड के खंभों पर लगे फ्लेक्स उतारने का काम किया। दोपहर में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विशालसिंह रघुवंशी, कांग्रेस नेता चंद्रपालसिंह सोलंकी व अन्य आयुक्त से मिलने निगम पहुंचे और चर्चा की। भाजपा नेता रघुवंशी ने बताया कि निगम यदि समितियों को पूर्व सूचना दे देती तो सम्मानजनक तरीके से फ्लेक्स उतारे जा सकते थे। इधर निगम आयुक्त ने बताया कि प्रमुख मार्गों से फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
एबी रोड के खंभों पर लगे पोस्टरों को हटाते निगम कर्मचारी।
कचरा देख स्वास्थ्य अधिकारी पर हुए नाराज
- नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने गुरुवार सुबह 7 से 10 बजे तक शहर में कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। शहर से निकलने वाले गीले, सूखे कचरे के ट्रेंचिंग मैदान स्थित प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरीक्षण कर वहां पर कचरे के प्रथक्की करण की जानकारी ली।
एमजी रोड निरीक्षण के दौरान सफाई नहीं दिखने से वे स्वास्थ्य अधिकारी जितेंद्र सिसौदिया पर खासे नाराज हुए और सख्त निर्देश दिए कि सुबह 7 बजे शहर में सफाई हो जाना चाहिए।
वार्ड क्रमांक 37 मे जनता बैंक चौराहा पुराना मार्केट के पीछे आसपास के लोगों द्वारा कचरा फैंकने के कारण कचरा पाईंट निर्मित हो रहा था, जिसे तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार इसी क्षेत्र से लगे वार्ड 38 में स्थित सुपर मार्केट एवं वार्ड 33 में एरिना रोड पर भी कचरा फैला दिखा। वार्ड 30 गजरा गियर्स चौराहे पर निजी प्लाट पर कचरा पाया गया।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सभी दरोगाओं व स्वच्छता निरीक्षकों को सख्ती से कहा कि किसी भी स्थान पर कचरा पाईंट नहीं बनने पाए। आयुक्त ने बताया कि सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन में कमियां मिली हैं।
गाड़ियां समय पर और नियमित नहीं जा रही हैं। सभी स्थानों पर सफाई व्यवस्था में कमी दिखाई दी है। संबंधितों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।