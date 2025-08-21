नईदुनिया न्यूज, हाटपीपल्या (देवास)। अंचल के हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डूंगरी में करीब नौ दिन पहले मिले युवक के शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक की हत्या गरदन मरोड़कर की गई थी। युवक के अवैध संबंध गांव की ही एक महिला से थे, हत्या करने वालों में महिला का पति व उसके तीन साथी शामिल है। मर्ग जांच के बाद पुलिस द्वारा चार आरोपितों पर हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीन को राउंड अप कर लिया गया है। एक अन्य आरोपित की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जीवनसिंह पुत्र बिहारीलाल कछावा निवासी ग्राम गुसट का शव 12 अगस्त को ग्राम डूंगरी में एक पेड़ के नीचे से संदिग्ध अवस्था में मिला था। मामले में मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई। इस दौरान मृतक की पत्नी संतोषबाई, पुत्र सतीश आदि ने बताया कि कुमेर सिंह, भादर सिंह, छोटूलाल एवं अशोक के साथ बैठकर जीवन ने शराब पी थी।