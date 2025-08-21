मेरी खबरें
    अवैध संबंधों के चलते गर्दन मरोड़कर की थी युवक की हत्या, देवास के हाटपिपल्‍या में हुए मर्डर का खुलासा

    जांच मेंं पुलिस को पता चला कि कुमेरसिंह ने जीवन पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से वार किया था, उसके नीचे गिरने पर गरदन मरोड़कर हत्या कर दी, इसमें भादरसिंह, छोटूलाल और अशोक ने साथ दिया, बाद में शव को खेत के पास छुपाया गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कुमेर की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण विवाद हुआ था, बाद में हत्या कर दी गई।

    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 06:38:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 06:42:56 PM (IST)
    अवैध संबंधों के चलते गर्दन मरोड़कर की थी युवक की हत्या, देवास के हाटपिपल्‍या में हुए मर्डर का खुलासा
    अवैध संबंधों में हुई थी हत्‍या।

    1. हाटपीपल्या थाना क्षेत्र की वारदात।
    2. चार में से तीन आरोपित गिरफ्तार।
    3. अन्य आरोपित की तलाश जारी है।

    नईदुनिया न्यूज, हाटपीपल्या (देवास)। अंचल के हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डूंगरी में करीब नौ दिन पहले मिले युवक के शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक की हत्या गरदन मरोड़कर की गई थी। युवक के अवैध संबंध गांव की ही एक महिला से थे, हत्या करने वालों में महिला का पति व उसके तीन साथी शामिल है। मर्ग जांच के बाद पुलिस द्वारा चार आरोपितों पर हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीन को राउंड अप कर लिया गया है। एक अन्य आरोपित की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जीवनसिंह पुत्र बिहारीलाल कछावा निवासी ग्राम गुसट का शव 12 अगस्त को ग्राम डूंगरी में एक पेड़ के नीचे से संदिग्ध अवस्था में मिला था। मामले में मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई। इस दौरान मृतक की पत्नी संतोषबाई, पुत्र सतीश आदि ने बताया कि कुमेर सिंह, भादर सिंह, छोटूलाल एवं अशोक के साथ बैठकर जीवन ने शराब पी थी।

    जीवन व कुमेरसिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, बाद में सभी डूंगरी जंगल की ओर चले गए थे, इसके बाद जीवन वापस नहीं आया था। जांच मेंं पुलिस को पता चला कि कुमेरसिंह ने जीवन पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से वार किया था, उसके नीचे गिरने पर गरदन मरोड़कर हत्या कर दी, इसमें भादरसिंह, छोटूलाल और अशोक ने साथ दिया, बाद में शव को खेत के पास छुपाया गया।

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कुमेर की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण विवाद हुआ था, बाद में हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुमेरसिंह नाल निवासी ग्राम डूंगरी, छोटूलाल नाल निवासी ग्राम निमावरा थाना सिद्दीकगंज सीहोर, भादरसिंह नाल निवासी ग्राम हरनावदा थाना सोनकच्छ देवास, अशोक नाल निवासी ग्राम डेरिया हाटपीपल्या के विरुद्ध केस दर्ज किया। हाटपीपल्या थाना टीआइ दीपक सिंह यादव ने बताया तीन आरोपितों को राउंड अप किया है, पूछताछ की जा रही है।

