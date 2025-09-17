मेरी खबरें
    'ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक में रो रहे आतंकी...', यहां पढ़ें पीएम मोदी के धार में दिए भाषण की 10 बड़ी बातें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों को लाभ पहुंचाने और लाखों रोजगार सृजन का वादा किया। साथ ही, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देने पर भी बल दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 01:33:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 01:54:39 PM (IST)
    पीएम मोदी ने धार में भाषण दिया। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. पीएम मित्रा पार्क से टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन।
    2. छह लाख कपास किसानों को परियोजना से सीधा लाभ होगा।
    3. निवेशकों को सस्ती जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध होगा।

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के लिए राशि ट्रांसफर कर स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा दी। पीएम ने कहा कि इस परियोजना से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। छह लाख कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

    120 रुपये प्रति वर्गफीट में जमीन, 4.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली और 25 रुपये प्रति केएल पानी जैसी सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 114 अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों से 23 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे 1 लाख लोगों को सीधे जॉब मिलेगी। प्रॉडक्शन चालू होने के बाद 3 से 4 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता भी मौजूद रहे। पीएम ने खुली जीप में आमजन का अभिवादन करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

    पीएम मोदी के भाषण की 10 प्रमुख बातें

    1- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत अपनी मातृभूमि की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हमारी बेटियों और बहनों का सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाकर आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। हमारी बहादुर सेनाओं ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।

    उन्होंने कहा कि कल ही पूरी दुनिया ने देखा कि एक पाकिस्तानी आतंकी (मसूद अजहर) रो-रोकर अपना हाल सुना रहा था। यह नया भारत है, जो किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है। मोदी ने कहा कि हमारी सेना का पराक्रम ही देश की असली ताकत है।

    2- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17 सितंबर देश के इतिहास का गौरवशाली दिन है। इसी दिन सरदार पटेल की लौह इच्छाशक्ति से भारतीय सेना ने हैदराबाद को आजाद कराया और राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा की। दशकों तक इस उपलब्धि का सम्मान नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने इसे अमर बनाते हुए हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया।

    3- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत यात्रा के महिलाएं, युवा, गरीब और किसान चार स्तंभ हैं। आज इन चारों से जुड़ी योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। हमारी ‘नारी शक्ति’ ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। यदि मां स्वस्थ रहती है, तो पूरा घर स्वस्थ रहता है, लेकिन यदि मां बीमार पड़ जाए तो पूरे परिवार की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान हमारी माताओं और बहनों को समर्पित है।

    4- मोदी ने कहा कि हम सब देखते हैं कि मां ठीक रहती है तो सब ठीक रहता है। मां अगर बीमार होती है तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार मांओं-बहनों को समर्पित है। एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और धीरे-धीरे बड़ी बन जाती हैं।

    5- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे कुछ मांगने आया हूं। आप सभी निडर होकर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविरों में जरूर जाएं। यहां सभी जांचें और दवाइयां बिल्कुल निशुल्क होंगी। किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी।

    उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना आपकी सेहत से बड़ा नहीं है। आयुष्मान कार्ड से आगे का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। यह अभियान आज से शुरू होकर विजयादशमी 2 अक्टूबर तक चलेगा। लाखों शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें अवश्य पहुंचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अंत में पीएम ने कहा कि सभी माताओं-बहनों से कहिए, आपका बेटा धार आया था।

    6- पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना आत्मनिर्भर भारत से ही संभव है। उन्होंने अपील की कि दीवाली पर लोग जो भी खरीदें या बेचें, वह देश में बना होना चाहिए। फ्रीज, टीवी या गाड़ी सब भारत में ही बनी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जैसे स्वदेशी को आजादी का आंदोलन बनाया, वैसे ही हमें इसे विकसित भारत की नींव बनाना होगा।

    7- पीएम मोदी ने कहा कि सरकार फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर केंद्रित है। धार के पीएम मित्र पार्क में जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लिया गया है, जिससे रोजगार और उद्योग दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यहां मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी। ऐसे ही देशभर में 6 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे।

    8- पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही है। बहनों-बेटियों को सशक्त करने पर जोर है। 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है, जिसमें 2 करोड़ बहनें सफल हुई हैं। पिछले 11 वर्षों से गरीब कल्याण और सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

    9- पीएम मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से अब तक साढ़े 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है और 19 हजार करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार माताओं-बहनों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। मध्य प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत 1 करोड़वां स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किया गया।

    10- पीएम मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी दरें घटेंगी। ऐसे में हमें स्वदेशी वस्तुएं खरीदकर इसका लाभ उठाना है। उन्होंने अपील की कि हर दुकान पर बोर्ड लगे कि गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। लोगों से यह नारा भी लगवाया।

