नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले में लगातार सामने आ रही चोरी, लूट और चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इन प्रकरणों में पुलिस ने कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक बाल अपचारी है। इनसे कुल नगदी एक लाख पांच हजार रुपये बरामद किए है।

साथ ही सात लाख 93 हजार रुपये की सामग्री जब्त की गई है। इसमें वाहन व चोरी की गई सामग्री है। हालांकि इसमें मंदिरों में चोरी की गई सामग्री की कीमत नहीं है। इसके अलावा इन नौ प्रकरण में अभी भी छह आरोपित फरार है। सबसे अहम खुलासा कुक्षी थाना क्षेत्र में मंदिरों में हुई चोरी का रहा।

जहां गुजरात से सक्रिय चड्डी-बनियान गैंग ने तीन मंदिरों को निशाना बनाया था। मंदिरों में भगवान के आभूषण, दानपेटी की राशि और कीमती सामग्री चोरी की गई थी। यह जानकारी बुधवार को पत्रकार वार्ता में एसपी मयंक अवस्थी ने दी। एएसपी विजय डावर भी मौजूद रहे। कुक्षी थाना क्षेत्र में तीन मंदिरों में चड्डी गैंग ने वारदात को दिया था अंजाम कुक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत कष्टभंजन हनुमान मंदिर निसरपुर, स्वामीनारायण मंदिर कुक्षी और जैन मंदिर तालनपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गुजरात के दाहोद जिले के चड्डी-बनियान गिरोह के दो आरोपित जाव सिंह पुत्र धारकर पलास व सुरेश पुत्र जोरसिंह मिनामा दोनों निवासी आमली खजुरिया, थाना जैसेवाड़ा, जिला दाहोद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इन्होंने अन्य साथियों के साथ 9-10 सितंबर की रात कष्टभंजन हनुमान मंदिर व निसरपुर में चोरी की का प्रयास किया। इस दौरान चौकीदार की नींद खुलने पर उस पर हमला कर घायल कर दिया गया था। फिर 4-5 अक्टूबर की रात को स्वामीनारायण मंदिर कुक्षी का ताला तोड़कर दानपेटी और अलमारी से कुल 60 हजार रुपये चोरी कर ले गए थे। इसके बाद 9-10 नवंबर की रात जैन मंदिर तालनपुर से चांदी के हार, मुकुट, दीपदान और धूपदान चोरी किए गए। इन मामलों में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पूछताछ में दोनों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया है। इनमें अरविंद मिनामा, मानसिंह पलास, शेवराज पलास सभी निवासी आमली खजुरिया, जिला दाहोद गुजरात है। जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे गुजरात से बस में बैठकर कुक्षी आते थे। दिन में मंदिरों की रेकी करते, रात में मंदिर के पीछे खेतों में छिपकर सो जाते थे। देर रात पेंट-शर्ट उतारकर केवल चड्डी-बनियान पहनकर दीवार फांदते, ताकि पहचान न हो सके और भागने में आसानी रहे। चोरी के बाद सुबह आम लोगों में घुल-मिल जाते और बस से वापस निकल जाते थे। बाग थाना....फाइनेंस एजेंट के साथ हुई थी लूट, दो गिरफ्तार थाना बाग क्षेत्र में 4 दिसंबर को फाइनेंस एजेंट से हुई लूट हुई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपित सुनील करम सिंह निवासी उंडली व प्रकाश पुत्र शेरु निवासी झिरपनिया को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फालिया, कलेक्शन के दस्तावेज एवं 45 हजार रुपये नगदी बरामद की है।

धरमपुरी थाना..... ट्रैक्टर सहित सरिए को बेचने के लिए जंगल में छुपा रखा था ट्रैक्टर, तीन पकड़े सात दिसंबर को धरमपुरी थाना क्षेत्र से एक दुकान के अंदर से बदमाश सरिए से भरी ट्रैक्टर-ट्राली चोरी कर ले गए थे। उक्त चोरी की गई सामग्री की कुल साढ़े पांच लाख रुपये कीमत थी। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपित सलमान पंवार, इकबाल बघेल दोनों निवासी चिकापुटी, सुरेश बामनिया निवासी अखाड़ा को गिरफ्तार कर पूरी सामग्री बरामद की है। ट्रैक्टर-ट्राली को ढाकनबारी के जंगल में छिपाकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। गंधवानी थाने में दो लूट हुई थी.....दो आरोपित गिरफ्तार थाना क्षेत्रांतर्गत गंधवानी में 30 नवंबर को व्यापारी के साथ लूट की थी। इनसे करीब 25 हजार रुपये लूट ले गए थे। दूसरा मामला कलेक्शन एजेंट के साथ आरोपितों ने 1,04050 रुपये नगदी लेकर फरार हो गए थे। उक्त दोनों ही मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक बाल अपचारी शामिल है। इनके पास से कुल 73 हजार रुपये जब्त किए है। अभी भी एक आरोपित फरार है। कापसी में चेन स्नेचिंग का मामला, दो पकड़ाए ग्राम कापसी फाटे के आगे सुनसान स्थान पर बुजुर्ग दंपती से चेन स्नेचिंग करने वाले दो आरोपित संतोष देवका और अनिल को कुक्षी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने दो बाइक से पीछा कर महिला को धक्का देकर गिराया और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त की है।