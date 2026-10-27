धार को इंदौर से रेल मार्ग से जोड़ने की दिशा में अहम पड़ाव, टीही टनल से पीथमपुर तक दौड़ा ट्रॉयल वैगन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : इंदौर से धार तक रेलगाड़ी पहुंचने की राह में सबसे बड़ी तकनीकी बाधाओं में शामिल टीही टनल का काम पूरा होने के बाद अब रेल संचालन की तैयारियां निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। सोमवार को इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत टीही से पीथमपुर की ओर करीब तीन किलोमीटर के हिस्से में ट्रॉयल वैगन का परीक्षण पूरा किया गया।

इसे परियोजना की प्रगति में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस परीक्षण के साथ ही धार को इंदौर से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने की दिशा में एक और अहम कड़ी आगे बढ़ी है। अब सबकी नजर 29 अक्टूबर को प्रस्तावित रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण पर है। हालांकि निरीक्षण की अंतिम तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।