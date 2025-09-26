मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    घर में घुसकर 5 साल के मासूम का काटा गला, चीखती-चिल्लाती रही मां; MP के धार जिले की घटना

    MP Crime News: धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की धारदार फालिया से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 02:26:26 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 02:46:33 PM (IST)
    घर में घुसकर 5 साल के मासूम का काटा गला, चीखती-चिल्लाती रही मां; MP के धार जिले की घटना
    घर में घुसकर मासूम की गला काटकर हत्या।

    HighLights

    1. घर में घुसकर मासूम की गला काटकर हत्या।
    2. आरोपित को हथियार लहराते देख पिता भागा।
    3. आरोपित बाइक मौके पर छोड़कर फरार हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली से शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की धारदार फालिया से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

    जानकारी के अनुसार ग्रामवासी कालूसिंह के घर बाइक से एक युवक आया। वह सीधे घर में घुसकर पलंग पर बैठ गया। जब कालूसिंह और उनकी पत्नी ने उससे पहचान पूछी, तो आरोपित ने घर में टंगा धारदार फालिया उठा लिया और लहराने लगा। घटना के समय घर में कालूसिंह, उनकी पत्नी और पांच वर्षीय बेटा विकास मौजूद थे, जबकि दो बेटियां बाहर खेल रही थीं।

    naidunia_image

    आरोपित को हथियार लहराते देख कालूसिंह डरकर बाहर निकल गए। तभी आरोपित ने मासूम विकास पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हो गई और शव के टुकड़े हो गए। मासूम की मां चीखती-चिल्लाती रह गई, जबकि आरोपित अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    महिला की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपित की बाइक जब्त कर ली और तलाश शुरू की। मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए कुक्षी अस्पताल भेजा गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

    धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। घटना के कुछ देर बाद ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.