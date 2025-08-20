MP News: आठ दशक बाद राज्य सरकार का हुआ धार का ऐतिहासिक इमामबाड़ा, लंबे समय से था ताजिया कमेटी के कब्जे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मध्य प्रदेश के धार शहर का इमामबाड़ा अब राज्य सरकार का हो गया है। बुधवार तड़के पुलिस-प्रशासन ने ताजिया कमेटी से कब्जा मुक्त कराकर इसे लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया। बता दें कि इमामबाड़ा को ताजिया कमेटी अपना बताती रही है, जबकि सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति इसे मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ती रही।
लोक निर्माण विभाग ने इमामबाड़े को विभाग का भवन बताते हुए ताजिया कमेटी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद ताजिया कमेटी ने इस भवन पर आजादी के बाद से ही अपना कब्जा बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 22 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने ताजिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट को आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
एसडीएम कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को ताजिया कमेटी से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीकी सहित संबंधित व्यक्तियों से दो सप्ताह के भीतर उक्त परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। इसी क्रम में प्रशासन ने कब्जा हटाया।
यह पीडब्ल्यूडी का भवन था। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई करके मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित किया था। इसी के तहत पीडब्ल्यूडी को भवन का कब्जा दिलवाया गया है- संजीव केशव पांडे, अपर कलेक्टर, धार।