धार में अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के सामने भूख हड़ताल करेंगे भाजपा विधायक

नईदुनिया प्रतिनिधि, धामनोद (धार) : नगर की लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं और नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने नौ अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है।

विधायक का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है विधायक कालू सिंह ठाकुर केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे। खास बात यह है कि विधायक कालू सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर दोनों ही भाजपा से हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री के निवास के सामने विधायक कालू सिंह ठाकुर का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है।

समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं हो पाया विधायक कालू सिंह ठाकुर के अनुसार धामनोद की जनसमस्याओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर पूर्व एवं वर्तमान कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया। बावजूद समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं हो पाया है। विधायक कालू सिंह ठाकुर का कहना है कि जनता की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए। सीएमओ माया मंडलोई की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक कालू सिंह ठाकुर ने विशेष रूप से नाराजगी जताई है।