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धार में अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के सामने भूख हड़ताल करेंगे भाजपा विधायक

नगर की लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं और नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने नौ अक्टूबर से...और पढ़ें

By Rais MohammadEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 07:26:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 07:26:42 PM (IST)
धार में अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के सामने भूख हड़ताल करेंगे भाजपा विधायक
मनावर के सेमल्दा घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर। साैजन्य: नपा

HighLights

  1. लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं को लेकर करेंगे आंदोलन
  2. विधायक का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है
  3. समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं हो पाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, धामनोद (धार) : नगर की लंबे समय से चली आ रही जनसमस्याओं और नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने नौ अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है।

विधायक का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है

विधायक कालू सिंह ठाकुर केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के समक्ष भूख हड़ताल करेंगे। खास बात यह है कि विधायक कालू सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर दोनों ही भाजपा से हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी की केंद्रीय राज्यमंत्री के निवास के सामने विधायक कालू सिंह ठाकुर का आंदोलन चर्चा का विषय बन गया है।


समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं हो पाया

विधायक कालू सिंह ठाकुर के अनुसार धामनोद की जनसमस्याओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर पूर्व एवं वर्तमान कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया। बावजूद समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं हो पाया है।

विधायक कालू सिंह ठाकुर का कहना है कि जनता की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए। सीएमओ माया मंडलोई की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक कालू सिंह ठाकुर ने विशेष रूप से नाराजगी जताई है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ठाकुर ने कहा- स्वच्छता अभियान तक सीमित नहीं, जीवनभर की जिम्मेदारी बने

मनावर : सेमल्दा घाट स्थित मां नर्मदा तट पर शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सेवा संकल्प के तहत स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया।

मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी अभियान, दिवस या पखवाड़े तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे जनभागीदारी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा और जिम्मेदारी बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक नागरिक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाजहित के कार्यों में अपना योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकता है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की जीवनदायिनी भी है। इसके तटों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है।

धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को स्वयं आगे आकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। मां नर्मदा का पूजन कर आरती की। ‘सेवा मेरा योगदान’ अभियान के संभाग समन्वयक डा. राज बर्फा, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार, नपाध्यक्ष अजय पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य कपिल सोलंकी, गणेश जर्मन, महेंद्र परिहार, सदाशिव बर्फा, सचिन पांडे, गोपाल पाटीदार सहित सेमल्दा घाट समिति, जनपद पंचायत पदाधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

इसी प्रकार नपा परिषद द्वारा मान नदी किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें नपाध्यक्ष, सीएमओ संतोष चौहान, पार्षद व नपाकर्मी उपस्थित रहे। यहां मशीन की सहायता से मान नदी किनारे पसरी गंदगी की सफाई की गई। इसी प्रकार थाना परिसर में एसडीओपी दीपांशु, थाना प्रभारी राजेश यादव व पुलिस जवानों द्वारा परिसर की साफ-सफाई कर एसडीओपी कार्यालय व थाना परिसर में पौधारोपण किया गया।

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