धार में सात साल तक दबाए रखी खात्मा रिपोर्ट, कोर्ट ने पुलिस विवेचना पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धरमपुरी (धार)। वर्ष 2017 के लूट और डकैती के गंभीर मामले में धरमपुरी न्यायालय ने पुलिस की विवेचना पर गंभीर सवाल उठाते हुए खात्मा प्रतिवेदन खारिज कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक जैन की अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक कुशल सिंह रावत और विवेचक सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश सरोदे की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की। न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक धार को निर्देश दिए हैं।

मामला ग्राम टवलई निवासी शंकरलाल जायसवाल के घर में हुई लूट का है। 16 दिसंबर 2017 की रात 10 से 12 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। बदमाश अलमारी तोड़कर नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और मोबाइल लूट ले गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी में लूट या डकैती की धाराएं लगाने के बजाय केवल गृहभेदन से संबंधित धारा 459 के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने तीन महीने के भीतर 31 मार्च 2018 को खात्मा प्रतिवेदन तैयार कर लिया, लेकिन इसे न्यायालय में पेश करने में करीब सात वर्ष लगा दिए। यह प्रतिवेदन 26 अप्रैल 2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।