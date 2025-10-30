MP में रेलवे ब्रिज बनाने के काम में लगी क्रेन रास्ते से जा रहे दो वाहनों पर गिरी, 2 लोग अंदर दबे

पीथमपुर। पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित सागौर रेलवे के निर्माणाधीन ब्रिज पर गुरुवार को सुबह साढ़े 9 बजे के लगभग ब्रिज पर गार्डर चढ़ा रही दो क्रेन दोनों छोर से गार्डर उठाते वक्त सागौर की ओर लगी एक क्रेन अचानक नीचे गिर गई। इसके चलते रास्ते से गुजर रही एक लोडिंग टाटा मैजिक और एक पिक अप वाहन उसकी चपेट में आ गए।

लोडिंग टाटा मैजिक के ऊपर भारी भरकम क्रेन गिरने से उसके चालक और एक अन्य युवक बुरी तरह से दब चुके हैं। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक महिला भी मौके पर पहुंची है, जिसका कहना है कि उसका बेटा भी हादसे में गाड़ी के अंदर दबा हुआ है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई है। क्रेन को उठाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए अन्य क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। अगर कोई यात्री वाहन इसकी चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। माना जा रहा है कि गर्डर उठाते वक्त क्रेन एक ओर झुककर गिर गई थी।

