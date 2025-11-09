धार में हैवान पिता ने अपनी ही बेटी से की अश्लील हरकत, पत्नी से भी की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर के दिलवरा रोड क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत की। इतना ही नहीं इसका जब पत्नी ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद दोनों मां-बेटी ने कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने फरियादी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपित की तलाशी में जुटी थी।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार शिकायत पर तुरंत ही पुलिस पिता के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर आरोपित को जेल भेज दिया है। फरियादी ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि शनिवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे ये घटना घटी। पीड़िता अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। उसी दौरान पिता नशे की हालत में घर लौटा और बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा।