MP के धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, चौकी में पदस्थ आरक्षक 30,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 02:50:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 03:02:14 PM (IST)
    1. आरक्षक अशोक मौर्य रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा।
    2. MP के धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई।
    3. पुलिस कार्रवाई पूरी करने के नाम पर रिश्वत मांगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है।

    शिकायतकर्ता कमल भूरिया निवासी ग्राम बिमरोड, तहसील सरदारपुर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई से जुड़े एक प्रकरण में ग्राम पंचायत और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका था। इसके बावजूद थाना सरदारपुर की चौकी रिंगनोद में पदस्थ आरक्षक अशोक मौर्य ने उससे पुलिस कार्रवाई पूरी करने के नाम पर ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

    आरोपी ने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर मौके पर ही ₹20,000 वसूल लिए और गाड़ी व मोबाइल अपने पास रख लिए। साथ ही शेष ₹30,000 देने पर ही वाहन और मोबाइल लौटाने की बात कही। इस पर आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

    सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए। इसके बाद 3 सितंबर 2025 को लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को शेष ₹30,000 रिश्वत मांगते ही पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

