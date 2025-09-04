MP के धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, चौकी में पदस्थ आरक्षक 30,000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है। शिकायतकर्ता कमल भूरिया निवासी ग्राम बिमरोड, तहसील सरदारपुर ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई से जुड़े एक प्रकरण में ग्राम पंचायत और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका था। इसके बावजूद थाना सरदारपुर की चौकी रिंगनोद में पदस्थ आरक्षक अशोक मौर्य ने उससे पुलिस कार्रवाई पूरी करने के नाम पर ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

आरोपी ने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर मौके पर ही ₹20,000 वसूल लिए और गाड़ी व मोबाइल अपने पास रख लिए। साथ ही शेष ₹30,000 देने पर ही वाहन और मोबाइल लौटाने की बात कही। इस पर आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।