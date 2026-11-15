धार में बड़ा हादसा टला! स्लीपर बस में अचानक लगी भीषण आग, तेज धमाकों से दहला इलाका

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले के बाग-टांडा मार्ग पर शनिवार रात एक खड़ी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बस लपटों से घिर गई। इस दौरान बस के टायर तेज धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों ने भी अपने वाहन रोक दिए। घटना में बस की सीटें और टायर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय बस खाली थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

दो दिनों से खड़ी थी बस

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 8:45 बजे बाग से लगभग एक किलोमीटर दूर टांडा रोड पर सड़क किनारे खड़ी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गुजरात पासिंग यह बस महादेव बस सर्विस की थी और गणपुर से गुजरात के मोरबी के बीच संचालित होती थी। बस पिछले दो दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी। आग लगने के समय उसमें न तो कोई यात्री मौजूद था और न ही बस का स्टाफ।