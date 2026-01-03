मेरी खबरें
    Dhar News: अनियंत्रित ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, चालक को कुचलकर पुलिया से गिरी

    धार जिले के गणपति घाट फोरलेन ब्रिज पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर कार से टकराया और पुलिया से गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 01:15:18 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 01:15:18 PM (IST)
    Dhar News: अनियंत्रित ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, चालक को कुचलकर पुलिया से गिरी
    राऊ-खलघाट फोरलेन पर बड़ा सड़क हादसा। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. कार को टक्कर मारते हुए ट्रेलर पुलिया से गिरा
    2. ट्रेलर चालक की टायर के नीचे दबने से मौत
    3. तीन लोग घायल, धामनोद अस्पताल में इलाज जारी

    धार, नईदुनिया प्रतिनिधि। धार जिले के राऊ-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट की नई सड़क के ब्रिज पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया जो कार को टक्कर मारते हुए ब्रिज की पुलिया से गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक की टायर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे से वाहनों की लंबी कतार लग गई। घायलों को तुरंत ही धामनोद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    जानकारी अनुसार इंदौर की तरफ से आकर गणपति घाट उतर रहा बड़ा ट्रेलर ब्रिज पर अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़ ब्रिज की पुलिया से गिर गया। ट्रेलर आधा सड़क पर और आधा पुलिया पर लटक गया था। वाहन सवार एक युवक की टायर के नीचे दबने से मौत हो गई। दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए।


    कार को टक्कर मारने के बाद रेलिंग से टकराकर मोड़ पर घूमती हुई बिजली के पोल से जा टकरा गई। कार में सवार एक बुजुर्ग को भी चोट आई। मौके पर काकड़दा पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली।

