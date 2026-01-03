Dhar News: अनियंत्रित ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी, चालक को कुचलकर पुलिया से गिरी

धार, नईदुनिया प्रतिनिधि। धार जिले के राऊ-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट की नई सड़क के ब्रिज पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया जो कार को टक्कर मारते हुए ब्रिज की पुलिया से गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक की टायर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे से वाहनों की लंबी कतार लग गई। घायलों को तुरंत ही धामनोद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

जानकारी अनुसार इंदौर की तरफ से आकर गणपति घाट उतर रहा बड़ा ट्रेलर ब्रिज पर अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़ ब्रिज की पुलिया से गिर गया। ट्रेलर आधा सड़क पर और आधा पुलिया पर लटक गया था। वाहन सवार एक युवक की टायर के नीचे दबने से मौत हो गई। दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए।