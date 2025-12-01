ये अमझेरा का वीरू है... शराब के नशे में थाना परिसर की टंकी पर चढ़ा, एक घंटे तक चला कूदने का ड्रामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अमझेरा। थाना परिसर के पास बनी पानी की टंकी पर सोमवार दोपहर को विनोद नामक युवक शराब के नशे में चढ़ गया। करीब एक घंटे तक वह टंकी से कूदने की धमकी देता रहा। युवक ने टंकी के ऊपर से अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया और शर्ट भी उतारकर फेंक दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतरने के लिए लगातार समझाइश देती रही, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

दो–तीन बार टंकी पर खतरनाक तरीके से लटका युवक इस बीच आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और कई लोग अपने-अपने मोबाइल से घटना के फोटो व वीडियो बनाने लगे। युवक कई बार लटका टंकी पर मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शिवा मकवाना, उपसरपंच अर्जुनसिंह मोहनिया सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और युवक को समझाकर नीचे उतरने की कोशिश करते रहे। युवक बार–बार कूदने की धमकी देता रहा और दो–तीन बार टंकी पर खतरनाक तरीके से लटक भी गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।