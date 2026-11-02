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धार की पटरियों पर पहली बार दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन... 130 की रफ्तार से सफल ट्रायल, जल्द चलेंगी ट्रेनें

धार की पटरियों पर सोमवार को रफ्तार का नया इतिहास लिखा गया। पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन ने टीही से धार तक का सफर तय किया। दोपहर 1:35 बजे टीही से निकला इंजन पीथमपुर, सागौर और गुणावद होते हुए धार पहुंचा।

By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 09:48:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 09:48:52 PM (IST)
धार की पटरियों पर पहली बार दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन... 130 की रफ्तार से सफल ट्रायल, जल्द चलेंगी ट्रेनें
धार की पटरियों पर पहली बार दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। कहीं पटरियों के किनारे धूल के गुबार उठ रहे थे तो कहीं तेज रफ्तार से गुजरते इलेक्ट्रिक इंजन की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। धार की धरती पर सोमवार को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ा तो रेल कनेक्टिविटी का बरसों पुराना इंतजार एक कदम और आगे बढ़ गया।

धार की पटरियों पर सोमवार को रफ्तार का नया इतिहास लिखा गया। पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन ने टीही से धार तक का सफर तय किया। दोपहर 1:35 बजे टीही से निकला इंजन पीथमपुर, सागौर और गुणावद होते हुए धार पहुंचा।


चार चरणों में हुई स्पीड टेस्टिंग, अंतिम ट्रायल में 31 मिनट में तय की दूरी

पहला स्पीड ट्रायल 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें टीही से धार पहुंचने में 79 मिनट लगे। दूसरा ट्रायल 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें धार से टीही पहुंचने में 46 मिनट लगे। तीसरा ट्रायल 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें टीही से धार पहुंचने में 36 मिनट लगे। वहीं चौथा और अंतिम स्पीड ट्रायल 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें धार से टीही पहुंचने में 31 मिनट लगे।

यात्री ट्रेन संचालन के करीब पहुंचा धार-टीही रेलखंड

दो फेरों में हुई इस कवायद ने इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के धार-टीही रेलखंड को यात्री ट्रेन संचालन की मंजिल के और करीब पहुंचा दिया। अब अगली परीक्षा रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के सामने होगी। उनकी हरी झंडी मिली तो धार से यात्री ट्रेन चलने की उम्मीद को पंख लग सकते हैं। हालांकि यह निरीक्षण सुबह आठ बजे से शुरू होना था, लेकिन बिजली संबंधी कार्य के चलते दोपहर एक बजे बाद परीक्षण शुरू हुआ।

पहले फेरे में धीमी चाल, दूसरे में दिखाई रफ्तार

इलेक्ट्रिक इंजन ने दोपहर 1:35 बजे टीही से पहला फेरा शुरू किया। यह पीथमपुर, सागौर और गुणावद होते हुए दोपहर 3:12 बजे 30 किमी प्रति घंटे की गति से धार पहुंचा। इसके बाद धार से टीही की ओर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुआ। दूसरे फेरे में टीही से धार तक इंजन 110 किमी प्रति घंटे की गति से पहुंचा।

वापसी में धार से टीही की ओर इसकी गति 135 किमी प्रति घंटे तक पहुंची। इस तरह रेलवे ने रेल पटरी की मजबूती, पुल-पुलियाओं और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी। ट्रायल सफल रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर कमियां सामने आई हैं, जिन्हें तीन नवंबर को दूर किया जाएगा।

5 और 6 नवंबर को सीआरएस का निरीक्षण

अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवासन पांच नवंबर को टीही से गुणावद और छह नवंबर को गुणावद से धार तक रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान ट्रैक, पुल-पुलियाओं और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जांच होगी। सीआरएस की अनुमति मिलने पर धार और इंदौर के बीच यात्री ट्रेन संचालन का रास्ता साफ हो सकेगा।

ऐसे हुआ इलेक्ट्रिक इंजन का परीक्षण

  • 30 की स्पीड से टीही से धार आते समय प्रथम फेरे का पहला चरण: स्टेशन समय अनुसार टीही दोपहर 01:53 बजे, पीथमपुर दोपहर 02:14 बजे, सागौर दोपहर 02:27 बजे, गुणावद दोपहर 02:48 बजे और धार दोपहर 03:12 बजे पहुंचा।

  • 75 की स्पीड से धार से टीही जाते समय प्रथम फेरे का दूसरा चरण: धार दोपहर 03:20 बजे, गुणावद दोपहर 03:30 बजे, सागौर दोपहर 03:42 बजे, पीथमपुर दोपहर 03:50 बजे और टीही शाम 04:06 बजे पहुंचा।

  • 110 की स्पीड से टीही से धार आते समय दूसरे फेरे का पहला चरण: स्टेशन समय अनुसार टीही शाम 04:23 बजे, पीथमपुर शाम 04:30 बजे, सागौर शाम 04:41 बजे, गुणावद शाम 04:49 बजे और धार शाम 04:59 बजे पहुंचा।

  • 130 की स्पीड से धार से टीही जाते समय दूसरे फेरे का दूसरा चरण: धार शाम 05:11 बजे, गुणावद शाम 05:19 बजे, सागौर शाम 05:25 बजे, पीथमपुर शाम 05:31 बजे और टीही शाम 05:42 बजे पहुंचा।

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