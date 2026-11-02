धार की पटरियों पर पहली बार दौड़ा इलेक्ट्रिक इंजन... 130 की रफ्तार से सफल ट्रायल, जल्द चलेंगी ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। कहीं पटरियों के किनारे धूल के गुबार उठ रहे थे तो कहीं तेज रफ्तार से गुजरते इलेक्ट्रिक इंजन की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। धार की धरती पर सोमवार को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ा तो रेल कनेक्टिविटी का बरसों पुराना इंतजार एक कदम और आगे बढ़ गया।

धार की पटरियों पर सोमवार को रफ्तार का नया इतिहास लिखा गया। पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन ने टीही से धार तक का सफर तय किया। दोपहर 1:35 बजे टीही से निकला इंजन पीथमपुर, सागौर और गुणावद होते हुए धार पहुंचा।

चार चरणों में हुई स्पीड टेस्टिंग, अंतिम ट्रायल में 31 मिनट में तय की दूरी पहला स्पीड ट्रायल 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें टीही से धार पहुंचने में 79 मिनट लगे। दूसरा ट्रायल 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें धार से टीही पहुंचने में 46 मिनट लगे। तीसरा ट्रायल 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें टीही से धार पहुंचने में 36 मिनट लगे। वहीं चौथा और अंतिम स्पीड ट्रायल 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ, जिसमें धार से टीही पहुंचने में 31 मिनट लगे। यात्री ट्रेन संचालन के करीब पहुंचा धार-टीही रेलखंड दो फेरों में हुई इस कवायद ने इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के धार-टीही रेलखंड को यात्री ट्रेन संचालन की मंजिल के और करीब पहुंचा दिया। अब अगली परीक्षा रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के सामने होगी। उनकी हरी झंडी मिली तो धार से यात्री ट्रेन चलने की उम्मीद को पंख लग सकते हैं। हालांकि यह निरीक्षण सुबह आठ बजे से शुरू होना था, लेकिन बिजली संबंधी कार्य के चलते दोपहर एक बजे बाद परीक्षण शुरू हुआ।