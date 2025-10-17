गंधवानी: हाट बाजार में लगी आग से मची अफरा-तफरी, 20 से अधिक दुकानें जलकर राख, तीन झुलसे

गंधवानी (धार)। शुक्रवार को गंधवानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बिल्दा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान एक पटाखा दुकान से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 20 से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। हादसे में तीन लोग झुलस गए और लाखों रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक दुकान पर बच्चा पटाखे देख रहा था, उसी दौरान चिंगारी उड़कर पास रखे अन्य पटाखों तक जा पहुंची और तुरंत तेज धमाके के साथ आग फैलने लगी। पास की दुकानों में सजी ज्वलनशील सामग्री के कारण कुछ ही मिनटों में बाजार धुएं और लपटों में घिर गया। एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई।