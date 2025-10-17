मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 06:40:06 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 06:41:30 PM (IST)
    गंधवानी: हाट बाजार में लगी आग से मची अफरा-तफरी, 20 से अधिक दुकानें जलकर राख, तीन झुलसे
    हाट बाजार में मची अफरा-तफरी।

    गंधवानी (धार)। शुक्रवार को गंधवानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बिल्दा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान एक पटाखा दुकान से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 20 से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। हादसे में तीन लोग झुलस गए और लाखों रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक दुकान पर बच्चा पटाखे देख रहा था, उसी दौरान चिंगारी उड़कर पास रखे अन्य पटाखों तक जा पहुंची और तुरंत तेज धमाके के साथ आग फैलने लगी। पास की दुकानों में सजी ज्वलनशील सामग्री के कारण कुछ ही मिनटों में बाजार धुएं और लपटों में घिर गया। एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई।


    व्यापारी के अनुसार आग दोपहर में लगी और देर शाम तक जलती रही। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीणों ने बाल्टियों और पाइपों से आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया।

    भीड़भाड़ वाले हाट बाजार और नजदीकी रिहायशी इलाकों को देखते हुए एक बड़ा हादसा टल गया। आग में सबसे ज्यादा नुकसान पटाखा व्यापारियों और फुटकर दुकानदारों को हुआ है। प्रशासन द्वारा घायलों का इलाज कराया जा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

