धार में दिनदहाड़े लड़की का अपहरण, ग्रामीणों ने 20 किमी पीछा कर बचाया; आरोपी मौके से भागे
धार जिले में दिनदहाड़े 12वीं की छात्रा का बोलेरो से अपहरण हुआ। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 20 किमी तक पीछा किया। बोलेरो पलटने पर आरोपी भाग निकले और छात्रा सुरक्षित बचा ली गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 02:11:25 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 02:11:25 PM (IST)
धार में किडनैपिंग के मामले ने सभी चौंका दिया है।
धार, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक फिल्मी सीन जैसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। सोमवार को दिनदहाड़े गंधवानी बस स्टैंड इलाके से 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
आरोपी बोलेरो से छात्रा को उठाकर ले गए, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 20 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान रोमांचक पीछा और टक्कर की घटनाएं होती रहीं। बोलेरो ने बकरियों को रौंदते हुए पलट गई, जिसके बाद आरोपी मौका देख छात्रा को छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने लड़की सुरक्षित बचा लिया।
- जानकारी के मुताबिक गंधवानी पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेहरी चौकी के ग्राम झेगदा में केली गांव की एक लड़की को तीन युवक बोलेरो वाहन (एमपी 41 टीए 0825) में अगवा कर ले जा रहे हैं। ग्रामीण भी उनका पीछा कर रहे थे। पीछा करते-करते जब बोलेरो झेगदा गांव पहुंची, तभी वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।
- गंधवानी थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने बताया कि वाहन पलटने के बाद बोलेरो सवार तीन युवक खेतों से होते हुए भाग निकले, जबकि वाहन में मौजूद युवती को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। युवती अपनी उम्र 18 वर्ष बता रही है।
हादसे में कैलाश पिता निर्भय की तीन बकरियां कुचलकर मर गईं। घटना के बाद पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है। वाहन गंधवानी थाने के ग्राम सादी का है और एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।