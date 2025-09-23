धार में दिनदहाड़े लड़की का अपहरण, ग्रामीणों ने 20 किमी पीछा कर बचाया; आरोपी मौके से भागे

धार, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक फिल्मी सीन जैसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। सोमवार को दिनदहाड़े गंधवानी बस स्टैंड इलाके से 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।

आरोपी बोलेरो से छात्रा को उठाकर ले गए, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 20 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान रोमांचक पीछा और टक्कर की घटनाएं होती रहीं। बोलेरो ने बकरियों को रौंदते हुए पलट गई, जिसके बाद आरोपी मौका देख छात्रा को छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने लड़की सुरक्षित बचा लिया।