थाने में पति ने गर्भवती पत्नी संग की हैवानियत, पेट में लात मारकर भ्रूण गिराया, देखती रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले में पुलिस थाना परिसर के अंदर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामला शांत करवाया और तुरंत ही जिला अस्पताल स्वजन महिला को ले गए। महिला का आरोप है कि पति ने महिला के पेट में लात मार दी, जिससे उसे तेज रक्तस्राव हुआ और गर्भ में पल रहा दो माह का भ्रूण गिर गया। घटना के बाद पीड़िता को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने भ्रूण के गिरने की पुष्टि की।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति आशीष सोनी, सास सुनिता सोनी, ससुर प्रकाश सोनी, ननद पायल सोनी सभी निवासी प्रतापगढ़ (राजस्थान) सहित माधुरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में महिला भर्ती है, जिसका इलाज जारी है।

महिला थाने में हुआ झगड़ा, महिला को पेट में मारी लात दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने 29 अक्टूबर को धार महिला थाने में शिकायत की थी। 16 दिसंबर को महिला थाने में दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। शुरुआत में आरोपी पक्ष समझौते के लिए राजी हो गया, लेकिन बाद में थाना परिसर में ही विवाद हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि इसी दौरान पति ने पीड़िता के पेट में लात मारी। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और खून का रिसाव होने लगा। स्वजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गर्भ गिर गया है। घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने बताई अपनी पीड़ा वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 2 जून 2025 को प्रतापगढ़ राजस्थान में आशीष सोनी से हुआ था। विवाह में उसके माता-पिता ने अपनी क्षमता अनुसार करीब 20 तोला सोना, चांदी के जेवर, फर्नीचर और करीब चार लाख रुपये नगद दिए थे। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। गालियां देना, अपमान करना और मारपीट शुरू हो गई।