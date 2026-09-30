धार में 20 किमी दूर एसडीएम से मिलने पैदल निकलीं 100 छात्राएं, पांच किमी दूर अधिकारियों ने रोक सुनीं समस्याएं

नईदुनिया न्यूज, बाग (धार) : बाग विकासखंड के ग्राम भमोरी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने छात्रावास की अव्यवस्थाओं की शिकायत करने कुक्षी एसडीएम से मिलने की ठानी। इसको लेकर बुधवार सुबह कक्षा छठी से 10वीं तक की छात्राएं करीब 20 किलोमीटर दूर कुक्षी जाने के लिए पैदल निकली थीं।

करीब पांच किलोमीटर चलने के बाद ग्राम आसपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। यहां एसडीएम कुक्षी आशीष अशोक पाटिल भी पहुंच गए थे। उन्होंने व अन्य अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। समझाइश के बाद छात्राओं को वाहनों से वापस छात्रावास भेजा गया।