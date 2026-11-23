नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार के लोगों का बरसों पुराना रेल का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। अब तक बस और निजी वाहनों के भरोसे इंदौर पहुंचने वाले धारवासियों को जल्द ही ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और दिसंबर में धार से इंदौर के बीच यात्री ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है।

केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने सोमवार को धार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यह जानकारी दी। उन्होंने संकेत दिए कि ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन का जायजा लिया और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ट्रेन शुरू होने से पहले पेयजल, रोशनी, साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं पूरी कर ली जाएं। स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने खाली दीवारों पर आदिवासी संस्कृति, राजा भोज, मां वाग्देवी और धार की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े चित्र बनाने के निर्देश भी दिए। पानी की टंकी और प्याऊ की व्यवस्था की भी जानकारी ली।