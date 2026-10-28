इंदौर-धार रेल: टीही टनल से पैकिंग मशीन भी निकली, 5 नवंबर को सीआरएस की हरी झंडी मिलने की उम्मीद

प्रेमविजय पाटिल, नईदुनिया, धार : इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत धार तक रेल पहुंचने का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। टीही के पास बनी 2,957 मीटर लंबी सुरंग में रेलवे ट्रैक को दोनों छोर से जोड़ने के बाद सोमवार को टॉवर वेगन चलाकर सफल निरीक्षण किया गया।

वहीं इसके अगले दिन मंगलवार को रेल पटरी को पैकिंग करने वाली स्वचलित भारी मशीन भी सफलता पूर्वक निकल गई है। इससे अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 नवंबर को टीही से धार के बीच लगभग 47 किलोमीटर लंबे रेलखंड का निरीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए टीही, पीथमपुर, सागौर, गुणावद और धार सहित संबंधित रेलखंड के स्टेशनों, पटरियों, पुलों, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग व्यवस्था को परखा जाएगा।