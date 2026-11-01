इंदौर-दाहोद रेल परियोजना: पीथमपुर-धार रेलखंड पर ट्रॉली से निरीक्षण, कल इंजन से करेंगे ट्रॉयल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर-धार रेलखंड पर ट्रैक का निरीक्षण दूसरे दिन शनिवार को भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों के दल ने पीथमपुर से गुनावद तक ट्रॉली के माध्यम से रेलपथ का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक की स्थिति, तकनीकी कमियों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं का बारीकी से परीक्षण किया गया। दूसरी ओर, अब इस रेलखंड पर 2 नवंबर को सामान्य इंजन और 3 नवंबर को हाई स्पीड इंजन से ट्रॉयल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गति परीक्षण के लिए अभी दो दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।

धार से पीथमपुर के बीच रेलखंड को ट्रॉयल के लिए तैयार करने का काम व्यापक स्तर पर चल रहा है। एक ओर इंजन के माध्यम से ट्रैक की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पैकिंग मशीन भी इसी रेलखंड पर काम कर रही है। इन सबके बीच अधिकारियों का दल ट्रॉली से निरीक्षण कर ट्रैक की तकनीकी स्थिति का आकलन कर रहा है।