संदिग्ध अवस्था में होटल में मिला खरगोन जिले के थाना प्रभारी का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर के मोहन टाकीज क्षेत्र स्थित शिवानी होटल में शुक्रवार दोपहर एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के थाना प्रभारी करण सिंह रावत के रूप में हुई है। घटना की सूचना होटल के कर्मचारियों ने कोतवाली थाने पर दी। इसके बाद दरवाजे का लाकर तोड़ा गया, जब अंदर देखा तो थाना प्रभारी रावत मृत अवस्था में पड़े थे।

पुलिस महकमे में मच गई अफरा-तफरी उक्त घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया है। साथ ही एफएसएल की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंचेगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही उक्त घटना की जानकरी थाना प्रभारी के स्वजन को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्वजन के आने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।