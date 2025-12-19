मेरी खबरें
    संदिग्ध अवस्था में होटल में मिला खरगोन जिले के थाना प्रभारी का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज

    By PremVijay PatilEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 03:11:33 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 03:11:33 PM (IST)
    1. थाना प्रभारी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया
    2. मृतक की पहचान खरगोन जिले के थाना प्रभारी करण रावत के रूप में हुई
    3. प्रभारी करण सिंह रावत उर्स मेले में ड्यूटी करने के लिए धार में आए थे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर के मोहन टाकीज क्षेत्र स्थित शिवानी होटल में शुक्रवार दोपहर एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खरगोन जिले के थाना प्रभारी करण सिंह रावत के रूप में हुई है। घटना की सूचना होटल के कर्मचारियों ने कोतवाली थाने पर दी। इसके बाद दरवाजे का लाकर तोड़ा गया, जब अंदर देखा तो थाना प्रभारी रावत मृत अवस्था में पड़े थे।

    पुलिस महकमे में मच गई अफरा-तफरी

    उक्त घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया है। साथ ही एफएसएल की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंचेगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही उक्त घटना की जानकरी थाना प्रभारी के स्वजन को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्वजन के आने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।


    उर्स मेले में ड्यूटी करने के लिए धार में आए थे थाना प्रभारी

    जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी करण सिंह रावत उर्स मेले में ड्यूटी करने के लिए धार में आए थे। बताया जा रहा है कि वे 12 दिसंबर से होटल में ठहरे हुए थे। शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे उनका शव कमरे के अंदर मिला। कोतवाली थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

