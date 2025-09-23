MP News: शादी से मना करने पर आशिक ने किया दिनदहाड़े हमला, युवती और पिता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र के बेहड़दा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 31 साल का आरोपित दिनेश पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका 23 साल की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिवार के लोगों ने शादी से साफ इंकार कर दिया था और पंचायत भी बिठाई गई।
पंचायत ने आरोपित के पक्ष में फैसला नहीं दिया। इससे आरोपित आगबबूला हो गया। दिनदहाड़े उसने युवती और उसके पिता पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह घटना सोमवार रात आठ बजे की है।
बता दें कि ग्राम की स्थानीय पंचायत ने युवक से कहा कि तुम पहले से शादीशुदा हो, इसलिए युवती से शादी नहीं कर सकते। पहले पत्नी को तलाक दो। इस बात पर दिनेश तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि वह पत्नी और युवती को साथ रखेगा। दोनों का भरण पोषण करेगा।
इस पर पीड़ित युवती और उसके पिता जीराबाद चौकी की ओर रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपित ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
धार पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल युवती की हालत स्थिर बनी हुई है।